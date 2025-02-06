Бессменный Байтемиров и деревни для фермеров: о чем говорили на съезде кооперативов

Ассоциация фермеров и сельхозкооперативов сегодня подвела итоги работы за прошедшие пять лет и выбрала руководителя организации. Какие проблемы остаются у малых хозяйств и какое финансирование в этом году предусмотрено на их поддержку, обсудили на 25-м съезде ассоциации.





Ассоциация фермеров и сельхозкооперативов сегодня подвела итоги работы за прошедшие пять лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Развитие сельхозпотребкооперативов поддерживается только в рамках госпрограмм»

Открывая заседание, президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ Камияр Байтемиров отметил, что этот съезд – отчетно-выборный, поэтому на нем будет представлен отчет о проделанной работе за пять лет.

Он подробно рассказал о мероприятиях, организованных членами ассоциации в 2020 – 2024 годах. И после этого озвучил проблемы, с которыми сталкиваются фермеры и сельскохозяйственные потребкооперативы.

«В большинстве районов Татарстана, да и в России, в регионах ПФО развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов поддерживается только в рамках госпрограмм. Имею в виду грантовую поддержку. Этого явно недостаточно не столько для самого сельскохозяйственного потребительского кооператива, а больше для развития сельских территорий и предпринимательства», – заявил Байтемиров.

По его мнению, необходимо подключить к поддержке сельхозпотребкооперативов и муниципальные районы. Для этого использовать средства республиканских программ, заложенные в бюджетах муниципалитетов.

«Принимая нормативные документы, сами себя загоняем в дебри административных требований, крайним оказывается участники программ. Требования возросли. И получается, что те фермерские хозяйства, которые бы хотели участвовать в программах, учитывая трудности, отказываются», – подчеркнул руководитель ассоциации.

Он заметил, что с 2020 по 2024 год для участия в программах заявились 1127 крестьянско-фермерских хозяйств. Грантовую поддержку получило 431 хозяйство. «Практически 70% хозяйств отказались или не выдержали конкурс. Это говорит не в пользу развития сельского хозяйства и предпринимательства в селах», – констатировал Байтемиров.

Камияр Байтемиров: «Предоставление субсидий и субвенций кооперативам способствует развитию инфраструктуры рынка, которую смогут использовать все малые формы в АПК» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На один кооператив в среднем пришлось 18,5 млн рублей за год»

Оказывая поддержку сельхозкооперации, государство решает сразу несколько проблем, подчеркнул президент Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов.

Так, по его словам, у мелких товаропроизводителей появляется гарантированный канал сбыта собственной продукции. «Предоставление субсидий и субвенций кооперативам способствует развитию инфраструктуры рынка, которую смогут использовать все малые формы в АПК», – добавил Байтемиров.

С 2020 по 2024 год грантовую поддержку получили 50 сельскохозяйственных потребкооперативов на сумму 925 млн рублей. На один кооператив в среднем пришлось 18,5 млн рублей за год, отметил он.

«Эта цифра довольно низкая. Чтобы поставить производство, такой суммы явно недостаточно. Поэтому прошу на это обратить внимание», – сказал руководитель ассоциации.

В Татарстане разрабатывают республиканскую программу по развитию органического сельского хозяйства Фото: © Салават Камаетдинов / «Татар-информ»

«Ставится задача – создание научно-производственного объединения по органическому земледелию»

В России утверждена Стратегия развития производства органической продукции до 2030 года. В Татарстане разрабатывают республиканскую программу по развитию органического сельского хозяйства. Сформирован предварительный список крестьянско-фермерских хозяйств и потребкооперативов, которые могут в ней участвовать. Их более 120, рассказал Байтемиров.

«К сожалению, получается по Виктору Степановичу Черномырдину: «Хотели, как лучше, получилось как всегда». Почему так? Благие цели, казалось бы, – забота о здоровье нации, долголетии, увеличении населения. В конечном итоге – сохранение и бережное отношение к земле. Ставится задача – создание научно-производственного объединения по органическому земледелию. Наверное, никто не может возразить против этих тезисов?» – заявил он.

Необходимо, чтобы эта программа заработала в Татарстане, убежден Байтемиров. Однако, по его словам, при отсутствии господдержки эта работа зависнет.

«Дорожная карта по реализации программы представлена в министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ в 2024 году. К сожалению, на 2025 год не заложены средства в мероприятия, которые необходимы для ее реализации», – посетовал руководитель ассоциации.

Для развития сельских территорий Байтемиров предложил запустить программу «Фермерская деревня» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фермерская деревня может стать драйвером активного производства сельхозпродукции»

Для развития сельских территорий Байтемиров предложил запустить программу «Фермерская деревня». В первую очередь она должна быть рассчитана на начинающих фермеров, желающих заняться сельским хозяйством, переехать жить в села.

«Фермерская благоустроенная деревня может стать драйвером активного производства сельскохозяйственной продукции. Фермерская деревня станет точкой притяжения и роста для многих участников», – подчеркнул он.

Ассоциацией совместно с Администрацией Азнакаевского района еще в 2013 году был разработан эскизный проект «Фермерской деревни», добавил Байтемиров.

«Почему я об этом говорю? Есть несколько причин. Во-первых, вокруг городов образовываются населенные пункты потребителей, а не производителей сельхозпродукции. Во-вторых, фермерская деревня станет точкой притяжения для многих участников», – пояснил он.

Марат Зяббаров: «На гранты кооперативам выделено 42 млн рублей при 300 млн рублей в 2019 году. На один кооператив максимальный размер гранта до 70 млн рублей раньше выдавали. Сейчас есть определенное напряжение» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«На один кооператив максимальный размер гранта до 70 млн рублей мы раньше выдавали»

Малыми хозяйствами Татарстана в прошлом году произведено сельхозпродукции на 142,2 млрд рублей – это 42% от хозяйств всех категорий, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. «Многие регионы такого объема не производят», – добавил он.

За шесть лет грантовую поддержку «Агростартап» получили 342 начинающих предпринимателя на 1,1 млрд рублей. В результате создано более 500 рабочих мест, увеличено поголовье крупного рогатого скота на 10 тыс. голов, лошадей на 500 голов, птицы на 150 тыс. голов, овец на 3 тыс., подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Он заметил, что от 18 до 22 грантов выдано на открытие сельского бизнеса в Сабинском, Мамадышском, Кукморском, Нурлатском районах. Но всего по одному-двум в Верхнеуслонском, Менделеевском, Зеленодольском, Атнинском, Альметьевском, Актанышском районах. «На этих территориях работа плохо выстроена. Там надо усилить работу по информированию жителей о наших возможностях», – заметил министр.

Однако, по его словам, если в 2019 году на грантовую поддержку фермеров и кооперативов с федеральным софинансированием было выделено 1,3 млрд рублей, то в 2024-м – всего 594 млн рублей.

«В том числе на гранты кооперативам выделено 42 млн рублей при 300 млн рублей в 2019 году. На один кооператив максимальный размер гранта до 70 млн рублей раньше выдавали. Сейчас есть определенное напряжение», – констатировал Зяббаров.

В связи с этим он попросил депутата Госдумы Владимира Плотникова, который сегодня на заседании Ассоциации, на федеральном уровне проработать вопрос грантовой поддержки. «У нас сегодня есть проекты на полмиллиарда рублей, которые мы могли бы реализовать. Но не можем всех поддержать», – обратился министр к парламентарию и президенту Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов РФ.

В этом году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено более 1,3 млрд рублей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Принято решение увеличить субсидии до 527 млн рублей на содержание поголовья»

В этом году на поддержку малых форм хозяйствования предусмотрено более 1,3 млрд рублей. Это на 170 млн рублей больше, чем в 2024 году за счет увеличения средств из бюджета республики, сообщил Зяббаров.

«Раисом РТ Рустамом Миннихановым принято решение увеличить субсидии до 527 млн рублей на содержание поголовья в этом году», – подчеркнул глава Минсельхозпрода.

Министр также рассказал, что до начала заседания к нему подошли несколько фермеров и «поделились грандиозными планами, идеями по развитию, увеличению производства». Инициативы фермеров всегда поддерживаются, добавил он.

«Когда не хватает финансирования, стараемся его находить. Опять же обращаемся к Рустаму Нургалиевичу, из внутренних источников перераспределяем средства при необходимости», – заявил Зяббаров.

Завершился съезд выборами президента Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана. На эту должность сроком на пять лет вновь избран Камияр Байтемиров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Камияр Мижагитович пользуется авторитетом не только в Татарстане, но и в России»

Завершился съезд выборами президента Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов Татарстана. На эту должность сроком на пять лет вновь избран Камияр Байтемиров. Его кандидатура была поддержана единогласно.

«Камияр Мижагитович пользуется авторитетом не только в Татарстане, но и в России, потому что он принципиальный человек, знающий свое дело. И его слово весомо», – сказал президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

Байтемирова выдвинули кандидатом на должность руководителя АККОР республики члены совета и президиума этой ассоциации. Других кандидатур предложено не было.