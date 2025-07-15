«Бессимптомная угроза»: врач о том, как спастись от инфекций, передающихся половым путем

Каждый год множество людей сталкиваются с инфекциями, передающимися половым путем (ИППП). О том, какие угрозы для здоровья они несут и как их избежать рассказал врач, ассистент кафедры микробиологии имени академика В.М.Аристовского Казанского Государственного медицинского университета Никита Чумарев.

ИППП – это группа инфекций, которые передаются от человека к человеку при половом контакте. Их вызывают:

бактерии – хламидии, гонорея, сифилис;

вирусы – ВИЧ, герпес, вирус папилломы человека, он же ВПЧ;

простейшие паразиты, например, трихомонада.

Многие ИППП долгое время протекают без симптомов. Человек не испытывает боли, у него нет высыпаний. Он чувствует себя здоровым, но при этом заражает других.

Врач подчеркнул, что без своевременного лечения больных ждут следующие последствия:

для женщин: воспаление органов малого таза, хронические боли, внематочная беременность, бесплодие;

для мужчин: воспаление простаты, поражение яичек, бесплодие;

для обоих полов: повышение риска заражения ВИЧ, развитие онкологии, повреждения сердечно-сосудистой и нервной систем (особенно при запущенных случаях сифилиса) и герпес.

Медик отдельно отметил, что ребенок беременной женщины с ИППП подвержен высокому риску заразиться еще внутри материнской утробы или во время родов, что угрожает серьезными нарушениями его развития.

По словам Никиты Чумарева, крайне эффективным методом профилактики заболеваний, передающихся при половом контакте, является вакцинация. Современная медицина может предложить:

вакцинацию от ВПЧ. Вирус папилломы человека вызывает рак шейки матки и горла, а также остроконечные кондиломы – бородавки на половых органах.

«Рекомендуется начинать вакцинироваться в подростковом возрасте – до первой близости. Однако и взрослые могут успешно прививаться после консультации с врачом», – рассказал врач.

вакцинация от гепатита B. Гепатит B может передаваться половым путем и вызывает тяжелые поражения печени вплоть до цирроза и рака. Иммунизация от этого заболевания входит в национальный календарь профилактических прививок и рекомендована детям с самого раннего возраста.

Также специалист призвал осознанно относиться к личной безопасности:

предпочитайте длительные отношения с проверенным партнером или проявляйте особую осторожность при вступлении в близкие отношения с новым;

используйте качественные презервативы нужного размера. Однако нельзя забывать, что они снижают риск заболеть, но не исключают его полностью;

регулярно проходите медицинские осмотры и лабораторные исследования, обращайте внимание на любые необычные проявления в организме.

Не являются средствами защиты от ИППП:

гормональные контрацептивы и спринцевания/промывания.

«Эти методы не защищают от ИППП и могут негативно повлиять на здоровье, нарушая естественную флору влагалища и создавая условия для проникновения патогенов глубже в организм», – отметил Никита Чумарев.

внешний вид и доверие. Медик подметил: нельзя судить о наличии или отсутствии инфекции только по внешним признакам и ощущениям, так как многие ИППП протекают бессимптомно.

Если у вас возникли подозрения на ИППП или появились неприятные симптомы, важно действовать оперативно и продуманно:

1. Не паникуйте. Большинство инфекций легко устраняются современным лечением, если своевременно посетить врача. Обратитесь к гинекологу, урологу и дерматовенерологу. Никогда не пытайтесь заниматься самолечением – это может ухудшить ситуацию.

2. Завершите полный курс терапии. Придерживайтесь рекомендаций врача относительно приема лекарств, даже если симптомы пройдут раньше окончания курса.

3. Сообщите партнерам о возможном риске заражения и порекомендуйте сдать анализы.

4. Соблюдайте воздержание. Откажитесь от любых форм интимных контактов до полного выздоровления и одобрения врача.

Материал подготовлен по заказу ГАУЗ «Республиканский центр общественного здоровья и медицинской профилактики».