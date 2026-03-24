Бессилие звезд Уфы, рекорд Нестерова и отмененный гол «Трактора»: Обзор Кубка Гагарина

Сразу две пары, заканчивающие в овертайме, ряд дублей и самая спорная отмененная шайба с прошлого плей-офф не оставили вопросов, что Кубок Гагарина стартовал - сюжетов хватило сполна. Как лидеры Уфы уступили в дуэли Спронгу, «Ак Барс» спасся в неоднозначном эпизоде, а ЦСКА и «Торпедо» придушили «романтиков» - в обзоре «ТИ-Спорта».





Фото: cska-hockey.ru

Спронг против «зеленого» вакуума: лидеры Уфы отмолчались в Екатеринбурге, а Кузнецов свалился на провокации

План «Салавата Юлаева» на стартовый матч серии выглядел вполне жизнеспособно лишь на бумаге: уфимцы собирались не форсировать события, играть максимально терпеливо и подловить «Автомобилист» на какой-нибудь роковой ошибке. Однако кубковая реальность быстро эту задумку разбила — Екатеринбург вышел «бетонировать».

Пожалуй, главное различие между командами в этот вечер свелось к одной простой истине: у екатеринбуржцев в составе есть Даниэл Спронг, а у подопечных Виктора Козлова такого «джокера» не нашлось. Если в первом периоде мы наблюдали относительно ровную и осторожную борьбу, то после перерыва на льду воцарилось тотальное доминирование хозяев. «Летучий голландец» Спронг в самом начале второй двадцатиминутки выдал феноменальный отрезок, в течение двух с половиной минут дважды расстреляв ворота Семена Вязового шикарными бросками с разницей в 2:30 минуты. Иронично, что игрок, которого Игорь Никитин считал самым «некубковым», расставшись с ним без сожалений по ходу нынешнего сезона, оформил дубль в первом же матче плей-офф и стал главным поводом для местной публики вообще не вспоминать про отсутствие сбежавшего в Штаты Рида Буше.

Один из ключевых моментов случился в середине второго периода. Пытаясь хоть как-то «оживить» свою команду, Джек Родуолд решился на старый как мир трюк и ввязался в драку с Романом Горбуновым. В итоге легионер получил от оппонента пару оплеух, и план сработал с точностью до наоборот. Уфа окончательно задергалась, а игроки «Автомобилиста» почувствовали себя еще увереннее и окончательно прибрали инициативу к рукам.

Фото: пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

На этом фоне лидеры «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал и Евгений Кузнецов выглядели пугающе бессильными. Проведя на льду почти по 24 минуты, они не создали ровным счетом ничего конструктивного. Ремпал, блиставший в регулярном чемпионате, на этот раз остался без своего привычного «огня», а Кузнецов к третьему периоду откровенно сдал физически. Наблюдать за тем, как главная звезда лиги катается на прямых ногах и вместо созидания сводится к сомнительным действиям на точке вбрасывания, было по-настоящему грустно. Мы все ждем совсем другого Кузнецова, его фирменной магии и знаменитую птичку на праздновании. Мы все видели, на что все еще способен форвард — его игровой интеллект и способность найти неожиданное решение, отдав филигранную передачу, сейчас нужны Уфе как никогда.

Армейская классика. Нестеров переписывает историю, пока Петербург буксует в Москве

Десятое, юбилейное армейское дерби в плей-офф началось именно так, как того требует статус главного противостояния КХЛ — с искр, нервов и бесконечного ожидания развязки. Первый матч серии в Москве стал наглядным пособием по тому, чем отличается системный кубковый опыт ЦСКА от попыток Игоря Ларионова привить СКА «умный» хоккей в условиях запредельного давления.

Вечер прошел под знаком Никиты Нестерова: капитан москвичей не просто вел за собой оборону, но и официально стал легендой, переписав рекорд Ильи Никулина. Теперь Нестеров — самый результативный защитник в истории Кубка Гагарина, и символично, что этот статус он закрепил именно в битве против Питера. Пока СКА под руководством «Профессора» пытался строить кружева и диктовать свои условия через объем движения, ЦСКА хладнокровно выжидал моменты, напоминая удава, который точно знает, когда нанести решающий бросок.

Главным героем атаки москвичей стал Максим Соркин. Его дубль — это квинтэссенция того, что нужно в плей-офф: оказаться в нужное время на пятаке и буквально «с мясом» занести шайбу в сетку. Соркин дважды возвращал ЦСКА в игру, когда казалось, что СКА вот-вот перехватит инициативу. Питерцы, ведомые голами Николая Голдобина и Сергея Сапего, дважды вели в счете, но каждый раз натыкались на пугающее спокойствие команды Ильи Воробьева.

Похоже, что «интеллектуальный» подход Ларионова рискует разбиться о прагматичный монолит ЦСКА. СКА при Ларионове выглядит эффектно, но в решающие моменты им катастрофически не хватает того самого цинизма и умения «терпеть», которые есть у Соркина или Нестерова. Казалось, что с приходом Леонида Тамбиева этот компонент у питерских «армейцев» появился, но у латвийского специалиста был месяц, чтобы это наработать, в то время как Игорь Никитин медленно, но верно высекал из ЦСКА новый «Локомотив» прошлогоднего образца.

Фото: cska-hockey.ru

Вратари Иван Гамзин и Артемий Плешков превратили овертаймы в настоящий триллер, вытаскивая «мертвые» броски, но психологический перелом случился именно на стороне хозяев. Когда игра перевалила за 80 минут, ЦСКА выглядел свежее и увереннее, в то время как СКА начал суетиться и неоправданно удаляться. Победа ЦСКА во втором овертайме со счетом 3:2 — это не просто 1-0 в серии, это мощный психологический удар по амбициям Питера. Если СКА не найдет способ противопоставить «физике» и опыту москвичей что-то более существенное, чем академичные раскаты, эта серия рискует закончиться для них очень быстро.

Валидол по-казански: как Сафонов и видеоповтор спасли «Ак Барс» от провального старта

Старт серии в Казани выдался именно таким, каким его ждали — нервным, вязким и «валидольным». «Ак Барс» в первом матче против «Трактора» наглядно продемонстрировал, что кубковый опыт и умение терпеть в Татарстане по-прежнему в цене, даже если сценарий с первых минут идет наперекосяк. Челябинск приехал в столицу республики с четким планом: «задушить» лидеров хозяев агрессивным прессингом и методично ловить свои шансы в контратаках. Дубль Виталия Кравцова едва не превратил «Татнефть Арену» в театр одного актера, заставив трибуны притихнуть и всерьез опасаться за результат. Казанцы поначалу выглядели тяжеловато, долго вкатывались в ритм плей-офф и с трудом преодолевали вязкую оборону гостей, но в решающие моменты характер и индивидуальное мастерство взяли свое. Шайбы Александра Барабанова и Ильи Сафонова вернули интригу, превратив игру в настоящую битву нервов.

Однако ключевым сюжетом вечера стали не только голы, но и гроссмейстерская работа штаба казанцев с видеоповторами. Отмененная шайба челябинца Горюнова-Рользигера из-за помехи вратарю стала тем самым водоразделом, который переломил ход встречи. В середине периода «Трактор» вроде бы добился своего: в дикой сутолоке у ворот шайба все же пересекла линию. Первоначальное решение арбитров — отмена гола из-за подозрения на удар рукой — вылилось в десятиминутный консилиум у мониторов. Просмотр подтвердил легитимность взятия ворот, и скамейка челябинцев уже праздновала успех одобрительными похлопываниями. Однако радость оказалась недолгой.

Фото: ak-bars.ru

Когда команды уже выстроились в центральном круге для вбрасывания, в игру вступил Анвар Гатиятулин. Главный тренер «Ак Барса» проявил железную выдержку и инициировал повторный просмотр — на этот раз на предмет помехи вратарю. Судьям потребовалось гораздо меньше времени, чтобы вынести новый вердикт: гол отменен. Арбитры расценили эпизод однозначно: хоккеист «Трактора», споткнувшись об игрока хозяев, лишил Тимура Билялова возможности нормально реагировать на бросок.

Этот момент стал психологическим переломом, не позволившим «трактористам» окончательно зажать Казань в тиски. Пожалуй, этот эпизод будет не менее обсуждаемым, чем шайба «Ак Барса», заброшенная в овертайме седьмого матча прошлогодней серии с «Автомобилистом» или застувшая шайба на линии (или нет?) ворот в серии «Салавата» и «Сибири».

Фото: ak-bars.ru

Развязка триллера наступила на 77-й минуте, когда Илья Сафонов точным броском поставил точку. Впрочем, матч показал, что никакой легкой прогулки у «Ак Барса» не выйдет — своих проблем хватает. Плей-офф на Востоке только начался, и челябинцы уже доказали, что готовы вгрызаться в каждый эпизод. Пока Казань празднует первый успех, понимая: следующая «валидольная» развязка может закончиться иначе, если лидеры не добавят в агрессии и свежести.

Череповецкий День сурка: «Северсталь» Козырева снова наступает на те же грабли в плей-офф

Матч в Череповце анонсировался как главная витрина атакующего хоккея лиги, но превратился в бенефис игровой дисциплины нижегородцев. «Торпедо», которое часто критикуют за излишнюю авантюрность, в первом матче плей-офф предстало на удивление зрелым механизмом. Пока подопечные Андрея Козырева старательно плели фирменные кружева, гости хладнокровно наказывали их за каждую позиционную ошибку. План сработал идеально: выдержать стартовый натиск и ответить кинжальными контратаками. Итоговый счет 4:1 в пользу «автозаводцев» выглядит как суровый приговор излишней романтике, которая в играх на вылет столкнулась с железной логикой кубкового хоккея.

И ведь самое интересное, что это происходит с «Северсталью» из года в год. Череповчане проводят яркую регулярку со своим авантюрным хоккеем, но с наступлением плей-офф коса налетает на камень. В прошлые сезоны Козырев также получал урок «кубкового хоккея» от «Спартака», а теперь и от своей бывшей команды. Почему Козырев никак не примет, что в плей-офф нужно играть иначе — непонятно.

Фото: hctorpedo.ru

Главным героем встречи стал Владислав Фирстов, чья хирургическая точность в реализации моментов стала ключевым фактором успеха. В то время как лидеры «Северстали» раз за разом увязали в плотных рядах обороны, нижегородцы демонстрировали пугающую эффективность. Череповец явно перегорел эмоционально: желание сыграть красиво перед своими зрителями превратило их хоккей в набор эффектных, но бесполезных движений.

Психологическое преимущество теперь явно на стороне Нижнего Новгорода. Они показали, что умеют играть «от печки», не теряя при этом атакующей остроты. Козыреву предстоит серьезная работа над ошибками: если его команда не научится сочетать порыв с осторожностью, серия закончится очень быстро. Первый раунд не прощает наивности, и «Торпедо» наглядно продемонстрировало разницу между просто симпатичной командой и коллективом, готовым выгрызать результат в плей-офф.