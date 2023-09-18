Бессилие врагов России: кому выгодна клевета о «коме» Рамзана Кадырова?

Тяжкий грех клеветы

В ответ на чудовищную клевету Рамзан Кадыров опубликовал видео с пешей прогулки по Грозному длиной в 11 километров.

Клевета – одно из самых страшных злодеяний в исламе. О серьезности этого греха свидетельствует факт – в Коране есть отдельная сура о клеветниках. В ней Аллах предупреждает, что суровое наказание ожидает тех, кто оскорбляет честь и достоинство других посредством хулы или клеветы.

Для мусульманина клевета о смерти в отношении живого человека – это не просто тяжкий грех, это буквально грех в квадрате. Клевета о смерти в отношении живого воина-мусульманина – еще хуже. Это не только удар по близким и родным – это подлый удар врага, стремящегося посеять панику и смуту. И те, кто распространяет этот удар, сражаются против этого воина, а значит, и против тех, кого этот воин защищает.

Примерно так можно расценивать страшную клевету в адрес Главы Чечни Рамзана Кадырова в отношении его смерти. Сначала в украинских СМИ, украинскими гражданами и бежавшими на Запад российскими оппозиционерами через соцсети разгонялась информация якобы о тяжелом заболевании Рамзана Кадырова и даже о том, что он якобы впал в кому. Хотя 11 сентября глава региона лично присутствовал на публичном мероприятии – он поздравлял жителей страны с завершением Единого дня голосования.

Чтобы окончательно заткнуть рот клеветникам, его помощник Умар Даудов опубликовал 15 сентября в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова с семьей. Казалось бы, какая кома, какая тяжелая болезнь?

Умар Даудов опубликовал 15 сентября в соцсетях видео вечерней прогулки Кадырова с семьей Фото: @daudov088

Невзоровская клоака, украинские спецслужбы и беглые иноагенты

Но враги Кадырова не успокаиваются, следуя завету Геббельса: «Чем чудовищнее ложь, тем легче в нее поверят». И сооружают еще более омерзительный фейк о смерти Кадырова из-за болезни.

Примечательно, что одним из первых, кто вбросил этот фейк в публичное пространство, стал беглый публицист и иноагент Александр Невзоров. Как считают некоторые, он буквально свихнулся на почве русофобии. Невзоров через соцсети и СМИ плодит и распространяет буквально в промышленных масштабах самую омерзительную и злобную клевету в адрес России и ее воинов.

Так вот, первая информация о «смерти» Рамзана Кадырова появилась именно с подачи Невзорова. Что уже, как говорится, глубоко симптоматично. И тут же на всю мощь заработали отработанные алгоритмы разнесения этой лжи через всевозможные контролируемые украинскими пропагандистами и спецслужбами информационные каналы – СМИ, соцсети, сайты.

Невзоров через соцсети и СМИ плодит и распространяет буквально в промышленных масштабах самую омерзительную и злобную клевету в адрес России и ее воинов Фото: @nevzorovfanclub

Разумеется, сразу же подключились бежавшие из России оппозиционеры и иноагенты. При этом никто не проверяет эту информацию. А ведь именно эти лица с утра до вечера рассуждают о «честной журналистике» и учат нас жить.

Воин остается воином

Вот и покатился дурнопахнущий информационный накат на человека, чьи заслуги перед Россией неоспоримы, как и заслуги его великого погибшего отца Ахмата-хаджи.

Рамзан Кадыров установил мир в Чечне, покончив с незаконными вооруженными формированиями. Он буквально возродил из пепла регион после разрушительных боевых действий на его территории.

Сформированные под началом Кадырова на территории Чечни воинские формирования приняли самое активное участие в боях с врагами нашей Родины. Поэтому выбор Рамзана Кадырова в качестве объекта для информационной атаки в форме самой гнусной клеветы неудивителен – враги целятся в воина, в героя.

Все это идет от бессилия, от страха – чувства, которые внушает врагам фигура Рамзана Кадырова.

«Очень советую всем привести мысли в порядок»

Кстати, Кадыров довольно изящно и с юмором обнулил и этот гнусный фейк, опубликовав 17 сентября видео, на котором прогуливается под дождем.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит. Идет красивый дождь и слышно чтение Корана. Я прошел 11 километров», — говорит Кадыров на видео из Грозного.

Вот и хочется, подобно Рамзану Ахматовичу, порекомендовать недалеким людям, распространяющим фейковую информацию, просто привести в порядок мысли, тщательно проверить то, что рассылаете в погоне за лайками и числом подписчиков.

Распространяя клевету в адрес наших воинов, в адрес нашей армии, клеветники встают на один уровень с нашими врагами. А с врагами и их пособниками во время боевых действий поступают сурово. Будьте бдительными, не ведитесь на фейки, изготовленные врагами.

Фото на анонсе: chechnya.gov.ru