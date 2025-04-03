Бессилие Ларионова против «Локо» и тонущий в пучину Ротенберг: обзор событий в КХЛ

В КХЛ завершился очередной игровой день плей-офф Кубка Гагарина. «Торпедо» провело четвертый матч против «Локомотива» (1:2) и завершило выступление на турнире, а СКА в драматичной игре с «Динамо» уступило в овертайме (4:5 ОТ). О причинах вылета нижегородцев и висящих на волоске «армейцах» Невы - читайте в материале «ТИ-Спорта».





Бесславный сезон Игоря Ларионова и «Торпедо»

Нижегородцы первыми в этом сезоне покинули плей-офф Кубка Гагарина, причем, оказались единственными среди всех команд, кто завершил серию со счетом 0-4. Не сказать, что это не читалось в преддверии старта противостояния с «Локомотивом», однако в глубине души поволжских болельщиков явно теплилась надежда, что команда Игоря Ларионова сможет навязать хоть какую-то борьбу «ярославскому бронепоезду».

По итогу, «Торпедо» не смогло выйти победителем ни в одном из матчей с «Локомотивом». Нижегородцы не уступали разгромно, однако и от триумфа в каждой игре были далеки. За четыре встречи с «Локо» коллектив Ларионова сумел забросить всего четыре шайбы. Нападение «автозаводцев» оказалось бессильно против цепкой и вязкой обороны ярославцев.

Несмотря на четыре поражения в серии, главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов на заключительной пресс-конференции отметил, что доволен выступлением своих подопечных. Наставник нижегородцев подчеркивал, что по отдаче и желанию его хоккеисты ничуть не уступали игрокам «Локомотива». По словам тренера, в пользу ярославцев сыграло лишь индивидуальное мастерство отдельных хоккеистов.

«Торпедо» завершило сезон 2024-25 бесславно. Как и в прошлом году, команда не смогла пройти дальше первого раунда. Тот утопический хоккей, о котором так часто упоминал наставник нижегородцев, сейчас в исполнении «Торпедо» воспринимается буднично.

К тому же, по сравнению с дебютным сезоном при Ларионове, у «Торпедо» пропала стабильность по ходу регулярного чемпионата. Был период, когда «Куньлунь» Михаила Кравца вплотную приблизился к нижегородцам по очкам в турнирной таблице. Не исключался вариант, при котором «Торпедо» и вовсе могло не попасть в плей-офф.

Следующий сезон станет четвертым для Игоря Ларионова на посту главного тренера «автозаводцев». Предстоящий регулярный чемпионат ознаменуется для нижегородцев важным событием. Они переедут со старичка «Нагорного» на новую красавицу-арену.

Логично ожидать, что руководство «Торпедо» потребует от Ларионова достойных результатов в связи с переездом, и вряд ли дело ограничится первым раундом Кубка Гагарина. Но потянет ли главный тренер «Торпедо» столь амбициозные задачи, учитывая два прошедших крайне неудачных сезона?

СКА висит на волоске от вылета в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина

Вчерашний драматичный четвертый матч серии между «Динамо» и СКА завершился-таки в пользу «бело-голубых» (5:4 ОТ). Когда в Санкт-Петербурге близилась полночь, нападающий гостей Максим Комтуа забросил в овертайме победную шайбу.

Теперь счет в серии 3-1 и «армейцы» с Невы висят на волоске от бесславного вылета в первом раунде. Сходу и не вспомнишь, когда СКА покидал так рано кубковую весну в КХЛ.

В одном из последних материалов наша редакция отмечала, что для Романа Ротенберга этот плей-офф будет определяющим с точки зрения дальнейшего пребывания в клубе. Главный тренер СКА обладает безусловным кредитом доверия от руководства петербургского клуба, занимая пост наставника команды уже почти три года.

Однако неудовлетворительный результат в плей-офф в прошлом сезоне, неубедительный минувший регулярный чемпионат и вылет от «Динамо» в этом году ставят под удар перспективы Ротенберга задержаться в СКА подольше.

Обладая грандиозным по именам составом и невероятной глубиной скамейки, петербуржцы с большей долей вероятности завершат сезон в апреле. Пока в серии со СКА главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов легко переигрывает своего коллегу.

Роман Ротенберг, бесспорно, яркая персона и величина в российском хоккее. Вчера по окончании встречи с «бело-голубыми» он выдал очередную эпатажную пресс-конференцию.

С точки зрения внимания СМИ, маркетинга СКА – лучшая команда в КХЛ. Но только подобными вещами такой большой клуб вряд ли будет сыт. СКА истосковался по победам в Кубке Гагарина. А за три года под руководством Ротенберга «армейцы» даже близко не приблизились к трофею.

Фото на анонсе: hctorpedo.ru