Бессараб уверена, что законопроект о двух пенсиях для ополченцев Донбасса одобрят весной

Законопроект о получении двух пенсий ополченцами Донбасса рассмотрен в первом чтении депутатами Госдумы. Инициатива единогласно была поддержана. Об этом «Татар-информу» сообщила член думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Это касается тех граждан, кто проходил военную службу по приказам воинских образований ДНР, народной милиции ЛНР начиная с 2014 года, ставших инвалидами вследствие военной травмы, увечья или заболевания, полученного в период прохождения такой службы. В этом случае граждане получат право на государственную пенсию по инвалидности и, например, страховую пенсию по старости или пенсию за выслугу лет», – рассказала она.

Бессараб уверена, что «в весеннюю сессию законопроект будет принят окончательно».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Федеральными законами закреплено право на пенсионное обеспечение каждого гражданина Российской Федерации, но отдельные категории граждан имеют право на получение двух пенсий одновременно.