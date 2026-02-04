Депутат Бессараб рассказала, какие льготы положены семье, усыновившей ребенка

Семья, усыновившая ребенка, получает единовременную выплату за усыновление, и ее размер зависит в том числе от состояния здоровья ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Если ребенок является инвалидом с детства, то выплата будет выше. И полагаются все выплаты, причитающиеся семьям с детьми», – отметила Бессараб.

По ее словам, базовая выплата за усыновление составляет 28,4 тыс. рублей. Если же речь идет о ребенке-инвалиде, детях старше семи лет, а также братьях и сестрах, то выплата составит 217 тыс. рублей на каждого ребенка.

Помимо этого, семья может получать и другие меры социальной поддержки на семью с детьми: единое пособие на ребенка, льготная семейная ипотека, средства материнского семейного капитала, а также все причитающиеся выплаты на региональном и муниципальном уровнях.

«Когда выплата производится матери при рождении ребенка, по аналогии производится выплата при усыновлении ребенка», – заключила Бессараб.