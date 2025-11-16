Бессараб рассказала, что отложенный выход на пенсию может увеличить итоговые выплаты
Граждане могут более чем удвоить размер будущей пенсии, если решат выйти на нее на десять лет позже установленного возраста. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «ТАСС».
При продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличиваются на 36%, а фиксированная выплата – на 45%. При отсрочке выхода на пенсию на десять лет итоговый размер выплат возрастает более чем вдвое.
Депутат уточнила, что в случае десятилетней отсрочки пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть – в 2,11 раза. При этом за период продолжения работы гражданин получает дополнительные пенсионные баллы.
Она отметила, что в течение всего периода отсрочки человек получает только заработную плату и не получает пенсионные выплаты. Поэтому решение о выходе на пенсию, по ее словам, всегда индивидуально: кто-то предпочитает начать получать пенсию и продолжать работать, пусть и с меньшим размером выплат, а кто-то выбирает увеличить будущие начисления за счет отсрочки.
Бессараб также напомнила, что пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина. После наступления пенсионного возраста Социальный фонд уведомляет человека о его праве оформить выплаты, однако он может отказаться от выхода на пенсию и продолжить работать, чтобы увеличить будущий размер пенсионных начислений.