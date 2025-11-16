Бессараб рассказала, что отложенный выход на пенсию может увеличить итоговые выплаты

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Граждане могут более чем удвоить размер будущей пенсии, если решат выйти на нее на десять лет позже установленного возраста. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «ТАСС».

При продолжении трудовой деятельности в течение пяти лет после достижения пенсионного возраста индивидуальные пенсионные коэффициенты увеличиваются на 36%, а фиксированная выплата – на 45%. При отсрочке выхода на пенсию на десять лет итоговый размер выплат возрастает более чем вдвое.

Депутат уточнила, что в случае десятилетней отсрочки пенсионные коэффициенты индексируются в 2,32 раза, а фиксированная часть – в 2,11 раза. При этом за период продолжения работы гражданин получает дополнительные пенсионные баллы.

Она отметила, что в течение всего периода отсрочки человек получает только заработную плату и не получает пенсионные выплаты. Поэтому решение о выходе на пенсию, по ее словам, всегда индивидуально: кто-то предпочитает начать получать пенсию и продолжать работать, пусть и с меньшим размером выплат, а кто-то выбирает увеличить будущие начисления за счет отсрочки.

Бессараб также напомнила, что пенсия по старости назначается только по заявлению гражданина. После наступления пенсионного возраста Социальный фонд уведомляет человека о его праве оформить выплаты, однако он может отказаться от выхода на пенсию и продолжить работать, чтобы увеличить будущий размер пенсионных начислений.