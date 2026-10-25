Бессараб напомнила о сокращенном дне перед 4 ноября при посменном графике работы

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Смены перед праздничным днем должны быть на час короче, даже при посменном графике работы. Об этом РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, нормы Трудового кодекса распространяются и на сотрудников со сменным графиком. Если смена непосредственно предшествует праздничному дню, ее продолжительность сокращают на один час.

Если особенности производства не позволяют уменьшить продолжительность смены, работник может выбрать повышенную оплату или другое время отдыха. Бессараб уточнила, что в таком случае доплату рассчитывают по аналогии с оплатой сверхурочной работы.

День народного единства ежегодно отмечают в России 4 ноября. В этом году накануне праздника, 3 ноября, россиян ждет сокращенный рабочий день.