«Беспрецедентный контроль и высокая явка»: ЦИК РТ подвела итоги избирательной кампании

По итогам думских выборов в Татарстане «Единая Россия» набрала 79% голосов. Об особенностях избирательной кампании 2021 года рассказал председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев в Едином информационном центре Казани.

В регионе зафиксирована высокая явка – 78,92%

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Явка на выборы в Татарстане составила 78,92%

По словам Андрея Кондратьева, выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва прошли в Татарстане без серьезных замечаний и происшествий. На избирательных участках было спокойно. В регионе зафиксирована высокая явка – 78,92%.

«Закончена обработка 100% избирательных бюллетеней. Это предварительные итоги. Окончательные итоги утверждает ЦИК РФ. Активным избирательным правом в республике обладает 2,9 млн татарстанцев. Голосование прошло в штатном режиме, нарушений, влияющих на итоги голосования, не зафиксировано. Яка составила 78,92%», — сообщил председатель ЦИК РТ.

По итогам выборов в нашем регионе с большим отрывом победила политическая партия «Единая Россия», набравшая 79,01 % голосов. За «КПРФ» проголосовали 9,64% избирателей, ЛДПР — 2,82%, «Справедливую Россию — За Правду» - 2,69%, «Коммунистов России» - 1,33%, партию «Новые люди» - 1,01% избирателей.

По словам Андрея Кондратьева, выборы депутатов Госдумы РФ VIII созыва прошли в Татарстане без серьезных замечаний и происшествий Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«В республике шесть одномандатных округов, на мандаты депутатов Госдумы РФ претендовали 53 кандидата от 10 политических партий. На федеральном уровне конкуренция составила 17 человек на место. У нас самым конкурентным был Центральный округ – 10 кандидатов на место», - отметил Кондратьев.

Согласно предварительным результатам, победителями по одномандатным округам стали: в Приволжском округе — Илья Вольфсон с 62,25% голосов, в Московском округе - Ильдар Гильмутдинов, набравший 70,93%. По Нижнекамскому округу победителем стал Олег Морозов с 72,45% голосов, в Набережно-Челнинском округе — Альфия Когогина (67,28%), в Альметьевском — Азат Ягафаров (69,77%). В Центральном округе лидером стал Марат Нуриев, набравший 56,93%.

За три дня зафиксировано 19 технических сбоев

Спикер ЦИК РТ также отметил, что избирательная кампания завершилась без серьезных замечаний и происшествий. Однако не обошлось без небольших технических заминок.

«За три дня было 19 технических неполадок системы – изменение цветности изображения, поломка одной из камер и другие. На каждом участке было установлено по две камеры. Это нормальное явление, это меньше, чем статистическая погрешность», – сообщил Кондратьев.

Председатель ЦИК РТ отметил высокую организацию работы Центра общественного наблюдения, впервые открытого на базе IT-парка в Казани. Общественный центр был создан в целях наблюдения за тем, что происходит на избирательных участках. Более 1 тыс. участков находились под круглосуточным видеонаблюдением. Все они проецировались по очереди на экран.

Более 1 тыс. участков находились под круглосуточным видеонаблюдением Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Все довольны условиями, созданными в Центре общественного наблюдения. Формат с точки зрения общественного наблюдения, который был применен, будет развиваться. В центре происходит прямое общение наблюдателей с экспертами, где они обмениваются мнениями, при необходимости незамедлительно выезжают на место», — сказал он.

Также было отмечено, что в целом технологией «Мобильный избиратель» на выборах в нашем регионе воспользовалось более 40 тыс. татарстанцев.

Серьезных нарушений не зафиксировано

По итогам трех дней голосования в Татарстане члены участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий Татарстана не обращались за выплатами в страховую компанию. Также стоит отметить, что большинство сотрудников ЦИК РТ заранее прошли курс вакцинации.

«Все члены участковых, территориальных и центральных избирательных комиссий были застрахованы. Сегодня утром прошло большое селекторное совещание с районами и страховой компанией „Ак Барс страхование“. Ни одного обращения в страховую компанию не поступало», — пояснил глава Центризбиркома Татарстана.

«Люди были застрахованы от несчастных случаев и заболеваний, в том числе и от Covid-19. За прошлую избирательную кампанию 72 человека обратились в страховую компанию за соответствующими выплатами. Мы еще берем две недели после завершения голосования (для приема обращений — прим. Т-и)», — добавил Андрей Кондратьев.

Люди были застрахованы от несчастных случаев и заболеваний, в том числе и от Covid-19 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

На всех избирательных участках были необходимые средства защиты от Covid-19. В республике соблюдены все предписания Роспотребнадзора по РТ. Каких-либо санитарных нарушений сотрудниками надзорного ведомства не выявлено.

Серьезных нарушений, влияющих на ход голосования, в ходе избирательной кампании в нашем регионе также не зафиксировано.

«Нарушений, влияющих на ход голосования, не зафиксировано. В дни голосования в адрес ЦИК РТ поступило 52 обращения. По всем поступившим сообщениям были проведены проверки с выездом. Большинство из них рассмотрено, нарушений избирательного законодательства не установлено», — подчеркнул глава Центральной избирательной комиссии республики.

Самое большое количество обращений было передано через интернет, СМИ и соцсети. Интересно, что наибольшее число выездов по обращениям было зафиксировано не в Единый день голосования, а 17 сентября.

Блогеров пригласили в экспертный совет ЦИК РТ

Выборы в Татарстане прошли в условиях беспрецедентного общественного контроля, как на участках, так и в Центре общественного наблюдения. В числе общественных наблюдателей были и сто блогеров, которые приглашены в экспертный совет Центральной избирательной комиссии республики.

«Хочу выразить слова благодарности нашим активным блогерам. Они работают уже третью избирательную кампанию. Работали, вели свои репортажи, было направлено несколько обращений в ЦИК РТ, на которые мы тоже реагировали. Мы обсуждали с блогерами дальнейшее развитие этого важного и нужного проекта, пригласили его участников принять участие в работе экспертного совета ЦИК», — добавил Андрей Кондратьев.

Все избирательные участки Татарстана были оборудованы камерами видеонаблюдения Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Ежедневно на участках работало порядка 16 тыс. наблюдателей от политических партий и кандидатов, в том числе более 3 тыс. человек от Общественной палаты. Все избирательные участки Татарстана были оборудованы камерами видеонаблюдения.

Спикер ЦИК РТ также отметил, что экспертный совет за последний год превратился «из просто площадки для встречи экспертов в реальный двигатель развития избирательной системы». Этот проект принят на постоянную основу, он важен для развития диалога вокруг избирательной системы, — уточнил глава ЦИК Татарстана.

В Covid-госпиталях проголосовали 298 человек

Пациенты Covid-госпиталей Татарстана проявили активность на выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва.

«Не ожидал тех цифр, которые были озвучены по голосованию в Covid-госпиталях. Мы думали, что это будет на уровне 5-10 заявок. Люди находятся в непростой ситуации и изъявляют желание принять участие в голосовании. Голосование осуществлялось по заявке главврача медучреждения. Всего проголосовало 298 человек», - констатировал Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ VIII созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Голосование проводилось под контролем наблюдателей и общественных организаций. В общей сложности за ходом выборов следили 500 тыс. человек — почти в два раза больше, чем в 2016 году.