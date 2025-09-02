news_header_top
СВО 2 сентября 2025 14:15

Беспрецедентная поддержка: в РТ контрактникам предлагают 3,1 млн и полный пакет льгот

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане военнослужащим, которые заключат контракт с Минобороны РФ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Эта сумма складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки военных, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В республике контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.

Военных обеспечат экипировкой и отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 млн рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот:

  • списание до 10 млн рублей долгов и кредитные каникулы;
  • бесплатный проезд в общественном транспорте;
  • возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты;
  • поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно также по номеру 117 (на территории РТ) и 8 800 222 59 00 (для жителей других регионов)
