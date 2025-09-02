Беспрецедентная поддержка: в РТ контрактникам предлагают 3,1 млн и полный пакет льгот

Фото: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане военнослужащим, которые заключат контракт с Минобороны РФ, положена единовременная денежная выплата – 3,1 млн рублей. Это одна из самых высоких выплат в стране.

Эта сумма складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки военных, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане. В республике контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта.

Военных обеспечат экипировкой и отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 млн рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тыс. рублей в месяц и выше.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот:

списание до 10 млн рублей долгов и кредитные каникулы;

бесплатный проезд в общественном транспорте;

возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты;

поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и многое другое.