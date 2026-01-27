«Бесплодие не болит»: врач о важности диспансеризации репродуктивного здоровья

Порядка двух пар из десяти в Татарстане сегодня бесплодны – диагноз «бесплодие» стоит у 17% супружеских пар. Одним из решений этой проблемы врачи называют прохождение диспансеризации репродуктивного здоровья. О том, что она собой представляет и как ее пройти, «Татар-информу» рассказала главный внештатный репродуктолог Минздрава РТ Фирая Сабирова.





Рождаемость как в России, так и в Татарстане, к сожалению, снижается. Причин этому много, и одна из них – нарушения репродуктивного здоровья

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Проблемы с репродуктивной функцией не болят»

Не секрет, что сегодня рождаемость как в России, так и в Татарстане, к сожалению, снижается. Причин этому много, и одна из них – нарушения репродуктивного здоровья. Врачи наблюдают, увы, отрицательную тенденцию: репродуктивное здоровье людей заметно ухудшилось – сегодня диагноз «бесплодие» стоит у 17% супружеских пар в Татарстане. Что на это влияет:

генетика;

образ жизни – питание, вредные привычки, физическая нагрузка, стресс, нарушение сна;

влияние внешней среды и экологии.

«Проблемы с репродуктивной функцией не проявляют себя явно. Если у нас болит желудок или сердце, мы идем к врачу. Репродуктивное здоровье не проявляется болью. Разве что мужчина может столкнуться с неприятными ощущениями, признаками простатита или варикоцеле – варикозного расширения вены яичка», – объяснила «Татар-информу» главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Татарстана Фирая Сабирова.

Фирая Сабирова: «Проблемы с репродуктивной функцией не проявляют себя явно. Если у нас болит желудок или сердце, мы идем к врачу. Репродуктивное здоровье не проявляется болью» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мужчины в целом более уязвимы к проблемам с репродукцией, потому что склонны переоценивать свое здоровье. Мужское бесплодие за последние годы выросло. Еще 15 лет назад мужское бесплодие в парах составляло 15%, а сейчас – уже 30%: ухудшение ситуации очевидно.

«Репродуктивное здоровье проверяют у татарстанцев с 18 до 49 лет»

«Люди обращаются к врачу тогда, когда уже сталкиваются с теми или иными проблемами: не наступает беременность, беременность прерывается или рождается нездоровый ребенок. Мы же стремимся выявить проблемы на начальной стадии, когда их можно нивелировать и избежать влияния на репродуктивное здоровье», – подчеркнула врач.

Для этого в 2024 году в России стартовала диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Ее цель: оценить возможность зачать ребенка – у мужчины; забеременеть, выносить и родить здорового ребенка – у женщины.

В России стартовала диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья. Ее цель: оценить возможность зачать ребенка – у мужчины, забеременеть; выносить и родить здорового ребенка – у женщины Фото: © «Татар-информ»

«Этому виду диспансеризации подлежат люди 18-49 лет. Понятно, что после сорока вопрос беременности стоит не столь остро. Активный репродуктивный возраст – это 20-35 лет, время, когда женщины и мужчины вступают в брак и планируют рождение ребенка. Это наша целевая аудитория», – объяснила репродуктолог.

На диспансеризации врачи делят пациентов на три группы:

здоровые – считается, что у них не будет проблем, если они захотят детей;

люди с факторами риска (курение, неправильное питание, вредное производство, избыточный вес);

люди с явными проблемами репродуктивного здоровья – им требуется лечение.

«Диспансеризация привязана к месту жительства. Не надо далеко ходить – вы проходите ее в поликлинике, к которой прикреплены. Лишь анализ спермограммы, как правило, проходит в частных клиниках, но договор с ними заключает государственная клиника», – объяснила Фирая Сабирова.

Обследование репродуктивного здоровья проводится бесплатно по нацпроекту «Семья» – оно доступно по полису ОМС. Пройти его можно в любое время, и займет оно всего неделю.

Диспансеризация состоит из двух этапов. По словам Фираи Сабировой, набор обследований отличается в зависимости от возраста Фото: © «Татар-информ»

«Многие мужчины уверены: если у них нет проблем в половой жизни, значит, и с зачатием у них все хорошо»

Диспансеризация состоит из двух этапов. По словам Фираи Сабировой, набор обследований отличается в зависимости от возраста. У женщин 18-29 лет первый этап более наполненный – он включает первичный и повторный осмотр гинеколога, УЗИ, исследование на инфекции, онкоцитологию и исследование молочной железы. У женщин старше 30 лет некоторые исследования проходят на втором этапе.

«У мужчин первый этап – прием уролога. Второй этап – исследования по показаниям. По моему мнению, УЗИ, исследование на инфекции и анализ спермограммы нужны сразу. Многие мужчины уверены: если у них нет проблем в половой жизни, значит, и с зачатием у них все хорошо. На деле эти две функции могут отличаться. У нас был случай, когда донором спермы хотел стать молодой и внешне здоровый парень. Спермограмма показала, что у него вообще нет сперматозоидов», – рассказала репродуктолог.

В целом мужское репродуктивное здоровье находится немного в тени. По мнению доктора, причина в том, что не существует специальных подразделений для мужчин.

«Женщины наблюдаются в женской консультации, а у мужчин таковой нет. Надеюсь, что со временем результатом диспансеризации станет создание мужских консультаций», – считает Фирая Сабирова.

Вопросами репродуктивной функции мужчин занимается уролог-андролог. Однако таких специалистов очень мало, в основном они работают в частных клиниках.

«В стране нет официальной специальности "андролог", хотя в мире она существует. Может быть, диспансеризация подтолкнет к тому, чтобы создать эту специальность и начать обучать людей», – сказала медик.

«К беременности надо готовиться: заняться весом, нормализовать питание, пропить витамины, сделать прививки» Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

«Часто бывает: женщина забеременела, а врач обнаруживает, что ее организм не готов к беременности»

В 2024 году диспансеризация репродуктивного здоровья была скорее пилотным проектом. В 2025-м в ней уже были задействованы все медучреждения Татарстана, у врачей были все возможности. Несмотря на это, план не был выполнен полностью. Медики объясняют это тем, что сами люди не приходят обследоваться.

«У всех у нас в планах – создание семьи, раньше или позже. Когда наступает момент зачатия ребенка, мало кто задумывается о том, что нужно было обследоваться до наступления беременности, с тем, чтобы она была здоровой и в результате родился здоровый ребенок. К беременности надо готовиться: заняться весом, нормализовать питание, пропить витамины, сделать прививки. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией: женщина забеременела, пришла к врачу, а тот обнаруживает, что организм будущей матери не готов к беременности. Оказывается, что у роженицы есть проблемы с давлением и ожирение», – констатировала доктор.

Фирая Сабирова вспомнила показательный пример. Одна женщина страдала хроническим заболеванием почек, которое, как это часто бывает, обострилось во время беременности. Если бы до беременности она прошла диспансеризацию, то врачи помогли бы ей подготовиться и выбрать оптимальный период для зачатия. В результате – внутриутробное инфицирование плода и преждевременные роды.

«К сожалению, нашим людям не свойственна культура заботы о своем здоровье. Мы привыкли обращаться к врачу, когда что-то заболит. Нам нужна какая магическая таблетка, которая вмиг все исправит. Помните, что от здравоохранения зависит лишь 10% здоровья, остальное – ответственность каждого из нас. Уверена, что нам нужно развивать культуру планирования беременности и заботы о своем здоровье. Эта культура постепенно появляется у нас, но нужно больше говорить об этой теме», – заключила репродуктолог.