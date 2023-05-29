Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Бесплатным горячим питанием обеспечили 1,7 тыс. учащихся из семей мобилизованных казанцев
О работе по поддержке семей мобилизованных казанцев на деловом понедельнике рассказала начальник Управления социальной политики аппарата исполкома Казани Ирина Смирнова.
Она отметила, что с октября 2022 года в Казани выстроена бесперебойная работа по оказанию помощи семьям участников спецоперации и решению их вопросов.
«В настоящее время бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечены 1 699 учащихся. От родительской платы в дошкольных учреждениях освобождены 1 042 ребенка», — рассказала Смирнова.
По ее словам, районные администрации выдали 1 660 льготных транспортных карт, действие которых продлено до конца года. Также семьям мобилизованных были выданы 3 097 карт «Батыр».
«За весь период по льготной транспортной карте совершено более 155 тыс. поездок, по карте „Батыр“ выдано более 25 тыс. билетов», — подчеркнула докладчица.
Она добавила, что прямую связь с членами семей мобилизованных поддерживают сотрудники районных администраций столицы.
«С начала года в администрации районов города поступило 72 обращения. Тематика обращений очень разнообразная, и вся оказанная помощь адресная. Помогали пройти МРТ и физлечение, оказывали помощь в трудоустройстве, помогали в приобретении оборудования для отправки в зону СВО, провели ремонт окон и многое другое», — пояснила спикер.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»