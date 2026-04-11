Бесплатный проезд для врачей и учителей предложили ввести в России

Ввести бесплатный проезд в общественном транспорте для врачей, педагогов и работников культуры предложили в России. С соответствующей инициативой к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву обратились депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова. Об этом сообщает «ТАСС».

В письме говорится, что предлагается рассмотреть введение единой транспортной карты для этих категорий работников. Такая карта, по задумке авторов инициативы, должна дать право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте.

Миронов отметил, что реализовать эту идею технически несложно, поскольку подобный опыт уже существует. В качестве примера он привел «Карту москвича», действующую в Москве и Московской области, которая предоставляет отдельным категориям граждан право на бесплатный или льготный проезд.

Лантратова, в свою очередь, подчеркнула, что снижение ежедневных расходов на дорогу может повысить привлекательность профессий в социальной сфере. По ее словам, такая мера способна поддержать специалистов и стать дополнительным стимулом для того, чтобы они оставались в профессии, что в итоге будет полезно для общества.