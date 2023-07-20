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Культура 20 июля 2023 15:16

Бесплатный показ фильма «Москва слезам не верит» пройдет в одном из парков Казани

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Бесплатный показ фильма «Москва слезам не верит» пройдет в одном из парков Казани
Фото: © «Татар-информ»

Жители и гости Казани могут принять участие в очередном «Ретрочетверге». Сегодня в парке «Крылья Советов» бесплатно покажут знаменитую мелодраму «Москва слезам не верит», сообщает Дирекция парков и скверов города.

Вновь вспомнить или впервые познакомиться с историей трех юных подруг, которые приехали покорять Москву, можно будет в 21.00.

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