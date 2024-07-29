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Общество 29 июля 2024 12:05

«Бесплатный массаж за пройденную диспансеризацию»: в Челнах запустили акцию

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В Челнах госпиталь для ветеранов войн запустил интересную акцию для привлечения жителей к диспансеризации. Медучреждение обещает дать челнинцам от 18 до 60 лет пять бесплатных сеансов массажа. Объявления с призывом развесили на подъездах домов в поселке ГЭС. В акции может поучаствовать житель любого района города, пишут «Челнинские известия».

При этом выдвинуты пару условий: вы еще не проходили диспансеризацию в других поликлиниках в этом году и попадаете в выше озвученную возрастную категорию.

Как сообщили в госпитале, данный способ простимулирует людей трудоспособного возраста пройти диспансеризацию. После медицинского обследования человек получит справку о прохождении, с ней его направят к заведующей дневного стационара, а после — на массаж.

#массаж #диспансеризация #Татарстан #акция
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