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«Бесплатный массаж за пройденную диспансеризацию»: в Челнах запустили акцию
В Челнах госпиталь для ветеранов войн запустил интересную акцию для привлечения жителей к диспансеризации. Медучреждение обещает дать челнинцам от 18 до 60 лет пять бесплатных сеансов массажа. Объявления с призывом развесили на подъездах домов в поселке ГЭС. В акции может поучаствовать житель любого района города, пишут «Челнинские известия».
При этом выдвинуты пару условий: вы еще не проходили диспансеризацию в других поликлиниках в этом году и попадаете в выше озвученную возрастную категорию.
Как сообщили в госпитале, данный способ простимулирует людей трудоспособного возраста пройти диспансеризацию. После медицинского обследования человек получит справку о прохождении, с ней его направят к заведующей дневного стационара, а после — на массаж.
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