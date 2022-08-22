Бесплатный доступ к базе школьных знаний открыла Онлайн-школа №1

Онлайн-школа №1 навсегда открыла бесплатный доступ к библиотеке знаний для школьников России. Воспользоваться учебными материалами можно в удобном формате – через мобильное приложение.

В библиотеке знаний собраны материалы по всей школьной программе с 1-й по 11-й класс. А это более 3 000 лекций, видеоуроков, иллюстраций и тестов для закрепления пройденного. Например, в разделе «Математика 1-го класса» вы найдете такие темы, как подготовка к изучению чисел, нумерация, сравнение чисел и другие. Уроки можно сохранять в избранном в личном кабинете и возвращаться к ним в любое время.

«Библиотека знаний Онлайн-школы №1 – это своего рода “карманная” энциклопедия, которая позволит школьникам оперативно находить нужные материалы в удобное для них время. Мы понимаем, что с первого раза не всегда удается усвоить новый материал. А система классического школьного образования устроена таким образом, что нет возможности возвращаться к прошлым темам, – отметил Артем Аницоев, директор Онлайн-школы №1. – Поэтому мы и создали нашу библиотеку: чтобы знания нужным образом улеглись в голове и дети могли не только найти нужный материал, но и закрепить пройденные темы с помощью специально разработанных тестов».

Воспользоваться библиотекой знаний могут все без исключения школьники России. Получить бесплатный доступ можно, скачав мобильное приложение (для IOS и Android) и пройдя простую регистрацию.