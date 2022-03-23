Бесплатные вебинары в помощь бизнесу
МТС организует бесплатные вебинары в помощь бизнесу. Предприниматели узнают об актуальных каналах привлечения клиентов, способах минимизировать бумажный документооборот и защитить данные, сократить зависимость от импортного ПО и оборудования, а также автоматизации контроля логистики.
24 марта 11:00, «Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО»?
Облачные технологии помогают быстро, без вложений в инфраструктуру, безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного.
Для кого: владельцам среднего бизнеса, руководителям и ИТ-директорам промышленных, энергетических, финансовых и торговых компаний, а также представителям госсектора.
Регистрация: https://cloud.mts.ru/cloud-thinking/events/pochemu-kompanii-vybirayut-oblachnyy-edo-uznayte-na-vebinare-ot-directum-i-cloudmts/
Спикеры из компаний Directum и #CloudMTS продемонстрируют решения и расскажут:
• как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;
• как перевести в отечественное облако все корпоративные процессы — от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;
• о времени на переход и цене облачного ЭДО «под ключ»;
• о реализованных примерах.
24 марта 12:00, «Как привлечь клиентов в новых условиях».
Привычные диджитал-каналы недоступны, и перед бизнесом встал вопрос поиска других способов привлечения клиентов, тестирования новых инструментов и грамотного перераспределения бюджета.
Для кого: руководителям МСП, маркетологам крупных компаний.
Регистрация: https://marketolog.mts.ru/training/1956551
Обсудим, как:
• привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками с сервисом МТС Маркетолог;
• работать со своей клиентской базой;
• получать горячие лиды с помощью call-центра МТС и что такое таргетированный обзвон;
• работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data МТС для маркетинга и рекламы.
30 марта 10:00, «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»
Вопрос сокращения издержек сейчас стоит особенно остро. Какие инструменты управления автопарком можно использовать для повышения эффективности?
Для кого: владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений, логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда; сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.
Регистрация: https://events.webinar.ru/31373741/10741151
Продемонстрируем практические кейсы и обсудим, как:
• наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок;
• своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение;
• сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%;
• быстро окупить инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить.
31 марта, «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности»
Где смотреть: в официальном аккаунте МТС Банка на Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c77e8989aa57f00b34045f5
МТС Банк и приглашенный эксперт обсудят вопросы сохранения сбережений и расскажут о популярном приложении для учета личных финансов CoinKeeper.