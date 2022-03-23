МТС организует бесплатные вебинары в помощь бизнесу. Предприниматели узнают об актуальных каналах привлечения клиентов, способах минимизировать бумажный документооборот и защитить данные, сократить зависимость от импортного ПО и оборудования, а также автоматизации контроля логистики.

24 марта 11:00, «Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО»?

Облачные технологии помогают быстро, без вложений в инфраструктуру, безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного.

Для кого: владельцам среднего бизнеса, руководителям и ИТ-директорам промышленных, энергетических, финансовых и торговых компаний, а также представителям госсектора.

Регистрация: https://cloud.mts.ru/cloud-thinking/events/pochemu-kompanii-vybirayut-oblachnyy-edo-uznayte-na-vebinare-ot-directum-i-cloudmts/

Спикеры из компаний Directum и #CloudMTS продемонстрируют решения и расскажут:

• как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;

• как перевести в отечественное облако все корпоративные процессы — от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;

• о времени на переход и цене облачного ЭДО «под ключ»;

• о реализованных примерах.

24 марта 12:00, «Как привлечь клиентов в новых условиях».

Привычные диджитал-каналы недоступны, и перед бизнесом встал вопрос поиска других способов привлечения клиентов, тестирования новых инструментов и грамотного перераспределения бюджета.

Для кого: руководителям МСП, маркетологам крупных компаний.

Регистрация: https://marketolog.mts.ru/training/1956551

Обсудим, как:

• привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками с сервисом МТС Маркетолог;

• работать со своей клиентской базой;

• получать горячие лиды с помощью call-центра МТС и что такое таргетированный обзвон;

• работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data МТС для маркетинга и рекламы.

30 марта 10:00, «Мобильные сотрудники: как укрепить позиции автопарка на рынке в условиях перемен»

Вопрос сокращения издержек сейчас стоит особенно остро. Какие инструменты управления автопарком можно использовать для повышения эффективности?

Для кого: владельцам и управляющим корпоративных автопарков транспортных, производственных, сервисных компаний, медицинских и образовательных учреждений, логистам, сотрудникам службы безопасности и охраны труда; сотрудникам, отвечающим за работу персонала вне офиса.

Регистрация: https://events.webinar.ru/31373741/10741151

Продемонстрируем практические кейсы и обсудим, как:

• наладить своевременную доставку грузов или пассажиров с соблюдением требований безопасности и режима перевозок;

• своевременно ставить задачи по перевозке, доставке, обслуживанию клиентов и объектов инфраструктуры, и контролировать их выполнение;

• сократить временные затраты и увеличить эффективность каждого сотрудника на 25%-30%;

• быстро окупить инвестиции в систему управления автопарком и мобильными сотрудниками, и на чем можно сэкономить.

31 марта, «Возможности по сохранению сбережений в условиях экономической турбулентности»

Где смотреть: в официальном аккаунте МТС Банка на Яндекс.Дзен https://zen.yandex.ru/id/5c77e8989aa57f00b34045f5



МТС Банк и приглашенный эксперт обсудят вопросы сохранения сбережений и расскажут о популярном приложении для учета личных финансов CoinKeeper.