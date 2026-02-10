news_header_top
Общество 10 февраля 2026 13:09

Бесплатные приемы нотариуса и адвоката пройдут в Казани

Фото: пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в Татарстане 11 февраля состоится прием граждан с участием представителя Нотариальной палаты Республики Татарстан. Мероприятие пройдет в рамках действующего соглашения о сотрудничестве.

Прием будет организован с 10:00 до 12:00.

На следующий день, 12 февраля, в аппарате Уполномоченного граждан примет представитель Адвокатской палаты Республики Татарстан.

Нотариус и адвокат окажут бесплатную правовую помощь всем обратившимся по имеющимся вопросам и проблемам.

