Бесплатные показы Школы документальной анимации завершат фестиваль «Рудник» в Свияжске

На острове-граде Свияжск в предстоящее воскресенье, 21 августа, бесплатным показом для всех желающих фильмов Школы документальной анимации завершится кинофестиваль «Рудник».

Там же со свободным входом, но по обязательной предварительной электронной регистрации запланированы лекции руководителя школы Дины Годер о документальной анимации, а также показы фильмов преподавателей школы этого года.

«С 12 по 21 августа ребята, а в этом году это 21 участник Школы документальной анимации, знакомятся с программами жанра, посещают лекции и семинары, связанные с документальностью, обсуждают идеи с преподавателями и создают собственные документальные анимационные фильмы», — рассказала «Татар-информу» PR-менеджер Центра современной культуры «Смена» Анна Ставниченко.

«Пока неизвестно, сколько будет показано итоговых фильмов, потому что, возможно, не все ребята закончат свои работы к 21 августа. А участники в этом году, помимо Казани, из Москвы, Питера, Екатеринбурга, Заводоуковска, Тюмени и Сухума», — уточнила собеседница агентства.

Для гостей фестиваля предусмотрен специальный трансфер Казань — Свияжск — Казань с выездом из столицы Татарстана в полдень от парковки рядом с Саид-Галеева, 4, а из Свияжска — в 18.30 со стоянки перед въездом на остров. Стоимость тура — 400 рублей, анонсируют организаторы.

Покупка билета на автобус одновременно обеспечивает автоматическую регистрацию на все показы фестиваля «Рудник», а самостоятельным визитерам необходимо будет самостоятельно зарегистрироваться онлайн, обращают внимание в «Смене».

Наряду с музеем-заповедником «Остров-град Свияжск» Центр современной культуры «Смена» и фонд «Живой город» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан — соорганизаторы фестиваля «Рудник».