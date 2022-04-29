Бесплатные поезда доставят мусульман Татарстана на республиканский ифтар в «Казань Экспо»

На традиционный республиканский ифтар соберутся завтра мусульмане Татарстана. Для удобства гостей и участников организаторы предусмотрели бесплатные спецрейсы на пригородных поездах до места проведения ифтара — МВЦ «Казань Экспо» и обратно. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Татарстана.

«Чтобы избежать заторов на казанских дорогах, организаторы 10-го республиканского ифтара рекомендуют его участникам добираться до МВЦ “Казань Экспо” и обратно в Казань, воспользовавшись этими спецрейсами. Возможность бесплатного проезда предоставляется при предъявлении билета на 10-й республиканский ифтар», — отметили в пресс-службе.

Специальные поезда будут курсировать по следующему расписанию: первый пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 16:45 часов. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 21:15 часов. Второй пригородный поезд со станции «Казан-Пасс» стартует в 17:40 часов. Обратный рейс со станции «Международный аэропорт Казань» стартует в 23:00 часов.

В этом году республиканский ифтар пройдет под знаком 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии. Он организуется силами Духовного управления мусульман РТ, Дирекции стадиона «Ак барс Арена», национально-туристического комплекса «Туган авылым» при поддержке МВЦ «Казань Экспо»