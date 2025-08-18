Бесплатные лекарства: кто их может получить в Татарстане
Определенные лекарственные препараты входят в перечень социальных услуг. Какие категории татарстанцев могут получить их на безвозмездной основе – в материале «Татар-информа».
Кто имеет право на бесплатные лекарства
- люди, имеющие инвалидность;
- ветераны боевых действий;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие узники нацистских лагерей;
- граждане, подвергшиеся воздействию радиации из-за аварий или ядерных испытаний;
- Герои Советского Союза или Российской Федерации;
- Герои Соцтруда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.
Какие лекарства можно получить бесплатно
- лекарства, которые признаны жизненно необходимыми;
- медицинские изделия, которые необходимы для лечения;
- специальное лечебное питание для детей с ОВЗ.