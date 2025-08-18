news_header_top
Общество 18 августа 2025 07:00

Бесплатные лекарства: кто их может получить в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Определенные лекарственные препараты входят в перечень социальных услуг. Какие категории татарстанцев могут получить их на безвозмездной основе – в материале «Татар-информа».

Кто имеет право на бесплатные лекарства

- люди, имеющие инвалидность;

- ветераны боевых действий;

- ветераны Великой Отечественной войны;

- бывшие узники нацистских лагерей;

- граждане, подвергшиеся воздействию радиации из-за аварий или ядерных испытаний;

- Герои Советского Союза или Российской Федерации;

- Герои Соцтруда, а также полные кавалеры орденов Славы и Трудовой Славы.

Какие лекарства можно получить бесплатно

- лекарства, которые признаны жизненно необходимыми;

- медицинские изделия, которые необходимы для лечения;

- специальное лечебное питание для детей с ОВЗ.

