Бесплатную юрпомощь в РТ за год получили более 2,6 тыс. участников СВО и членов их семей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в прошлом году бесплатную правовую помощь получили более 2,6 тыс. участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин на совместном заседании Управления Министерства юстиции РФ по РТ и коллегии Министерства юстиции РТ.

«Эта задача сохраняет актуальность. С начала специальной военной операции Министерство юстиции участвует в реализации задач по оказанию правовой поддержки участникам СВО и членам их семей», – заявил он.

Загидуллин добавил, что с каждым годом механизмы правовой поддержки граждан становятся более доступными. В прошлом году количество татарстанцев, обратившихся за бесплатной юридической помощью, увеличилось на 46% по сравнению с 2024-м, подчеркнул он.

Всего в прошлом году за бесплатной юридической помощью обратились более 6 тыс. человек.

«В 2025 году перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, дополнен многодетными родителями и лицами, потерявшими в период обучения обоих или единственного родителя», – отметил министр.

Количество участников спецоперации и членов их семей, получивших правовую помощь, в 2023 году составило 286 человек, в 2024 году – 826.