Бесплатную помощь юристов за год получили более 200 татарстанцев из отдаленных районов

Фото: Минюст РТ

В течение 2024-го бесплатной помощью юристов воспользовались более 200 жителей Татарстана из отдаленных районов. Об этом сообщает Минюст республики.



В течение года специалисты совершили 25 выездов в районы по госпрограмме «Развитие юстиции в Республике Татарстан». Это позволило значительно повысить доступность правовой поддержки жителей удаленных населенных пунктов.

Фото: Минюст РТ

Так, поездки совершались в том числе в Апастовский, Атнинский, Буинский, Балтасинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Кукморский, Камско-Устьинский, Новошешминский и Рыбно-Слободский районы.

Кроме того, жители районов в 2024 году получили порядка 130 квалифицированных консультаций юристов. Чаще всего помощь требовалась военнослужащим и членам их семей, инвалидам первой и второй групп и многодетным семьям. Наиболее востребованными оказались темы земельного и жилищного законодательства, наследственного права. Кроме того, татарстанцы задавали вопросы, касающиеся оформления прав на жильё для детей, установлением и исполнением алиментных обязательств, получением единовременных выплат для бойцов СВО.

Также специалисты Госюрбюро принимали участие в днях оказания бесплатной юридической помощи. В рамках 12 приемов юридическую поддержку получили 78 человек.

Фото: Минюст РТ

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.