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Транспорт
19 декабря 2022  13:24

Бесплатное питание получат железнодорожники во время ликвидации ЧС и устранения аварий

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Бесплатное питание предоставят железнодорожникам во время выполнения определенных работ на путях или станциях в течение нескольких часов. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

«Бесплатным рационом питания за счет средств работодателя обеспечиваются работники железнодорожного транспорта общего пользования, выполняющие на объектах инфраструктуры более четырех часов подряд во время, в течение которого прекращается движение поездов по перегону, отдельным железнодорожным путям перегона или железнодорожной станции, <…> работы», – говорится в документе.

Речь идет об аварийно-восстановительных работах, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, реконструкции и ремонте объектов инфраструктуры, очистке железнодорожных путей и стрелочных переводов при устранении снежных заносов.

Федеральный закон, которым вносятся изменения в статью 25 ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ», вступит в силу 1 января 2023 года. Законопроект был принят Госдумой 7 декабря и одобрен Советом Федерации 14 декабря.

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