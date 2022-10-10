Бесплатное питание и льготы: в мэрии Казани рассказали о поддержке семей мобилизованных

Для семей мобилизованных казанцев начала работу комплексная программа социальной поддержки от городских властей. Она включает в себя бесплатное посещение культурных, спортивных и творческих учреждений для детей мобилизованных, бесплатное горячее питание в школьных столовых, психологическую и волонтерскую помощь нуждающимся, освобождение от платы в детских садах и другие меры. Об этом на деловом понедельнике рассказала замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

По поручению мэра Казани Ильсура Метшина ранее началась проработка мер поддержки семьям мобилизованных жителей татарстанской столицы, напомнила Сагитова.

«По линии образования с 10 октября и до конца текущего учебного года дети мобилизованных граждан будут обеспечены двухразовым бесплатным питанием в школе. Для получения льготы законным представителям ребенка нужно обратиться в образовательное учреждение с письменным заявлением на имя директора. На сегодня подано 341 такое обращение», — сообщила она.

Кроме того, с 1 ноября детей мобилизованных освободят от абонентской платы и платы за питание в детских садах. Для активации этой льготы также потребуется письменное обращение к заведующему дошкольным учреждением.

«Государственные и муниципальные учреждения культуры Казани предоставляют льготы на бесплатное посещение мероприятий для детей мобилизованных казанцев до 18 лет. Бесплатным будет посещение не только муниципальных, но и республиканских государственных музеев, театров, концертных залов. Эта льгота будет предоставляться по предъявлению пластиковой карты „Батыр“. Для посещения площадок потребуется сопровождение ребенка взрослым», — пояснила Сагитова, добавив, что с полным перечнем учреждений можно ознакомиться на официальном портале мэрии Казани.

Еще одной льготой для детей мобилизованных казанцев станет бесплатное посещение муниципальных спортивных объектов. В программе участвуют 20 городских спортивных учреждений, для активации льготы также потребуется предъявить карту «Батыр».

В учреждениях молодежной политики для детей из семей мобилизованных объявлены дополнительные наборы в кружки и секции на бесплатной основе. Кроме того, такие семьи могут получить бесплатную психологическую помощь в дистанционном режиме при обращении на единый телефон доверия. В очном формате помощь можно получить в подразделениях центра «Доверие».

Еще одним шагом в поддержке стало создание городского Фонда помощи семьям мобилизованных.

«Все желающие могут перечислять средства, а также оказывать конкретную поддержку. Из этого фонда мы будем выделять средства для адресной помощи семьям: оплата лекарств, внеплановые медицинские обследования, покупки вещей для детей и другие расходы. По общегородскому телефону поддержки семей мобилизованных на базе „Доброй Казани“ уже поступило 367 обращений, из них отработаны 302. Взяты под патронаж 18 семей, нуждающихся в волонтерской помощи», — резюмировала Сагитова.