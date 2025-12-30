news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 30 декабря 2025 07:00

Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане

Читайте нас в
Телеграм
Бесплатное лечение в санатории: кому положено в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Некоторые жители Татарстана могут получить санаторно-курортное лечение за счёт государства. Кому положена бесплатная путёвка и на каких основаниях — в материале «Татар-информа».

Санаторное лечение без оплаты предоставляется по медицинским показаниям в рамках федерального набора социальных услуг.

Кто имеет право на бесплатную путевку

На получение санаторной путёвки могут претендовать следующие категории граждан:

- инвалиды, получившие статус в период военных действий;

- участники Великой Отечественной войны;

- граждане, проходившие службу или работавшие на военных объектах в годы ВОВ;

- ветераны боевых действий и локальных конфликтов;

- обладатели удостоверений «Житель блокадного Ленинграда» и «Житель осаждённого Севастополя»;

- родственники военнослужащих и участников боевых действий, погибших при исполнении обязанностей;

- люди с инвалидностью, в том числе несовершеннолетние дети с ограниченными возможностями здоровья;

- лица, пострадавшие вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также из-за ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.

Путевка для сопровождающего лица

Бесплатное пребывание сопровождающего предусмотрено в случае, если санаторное лечение требуется ребёнку-инвалиду до 18 лет либо гражданину с инвалидностью I группы.

#Санаторий #санатории #санаторий-профилакторий #санаторно-курортное лечение #лечение #полезная информация #Татарстан
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

«Похищал людей и брал взятки»: за что судят экс-главу двух районных судов Татарстана

29 декабря 2025
Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске

Путин потребовал решительно пресекать действия противника в Купянске

29 декабря 2025