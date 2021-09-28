Бесплатное кино, чаепития и скидки: Минтруд РТ назвал программу Декады пожилых

Во время Декады пожилых людей в Татарстане будут работать традиционные ярмарки-продажи изделий и сельхозпродукции. А торговые сети запустят в октябре специальные программы лояльности. О предстоящих мероприятиях рассказала сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

«В стенах магазинов будут организованы чаепития, „недели пожилого человека“, пройдут благотворительная акция „Корзина добра“ и другие промомероприятия. В ЗАГСах республики будут организованы чествования юбиляров семейной жизни. Минюст РТ организует для пожилых людей бесплатную правовую помощь. Во дворцах культуры, музеях, театрах состоятся бесплатные постановки и экскурсии. По линии Минспорта РТ будут организованы бесплатные часы для посещения ряда бассейнов и тренажерных залов», — перечислила министр.

Зарипова отметила, что живущие в Татарстане пожилые люди любят спортивные занятия. К концу года 20% от общего числа пожилых людей республики будут заняты физической культурой и спортом.

В Декаду пожилых студенческие трудовые отряды подключатся к традиционным акциям добра и окажут помощь пожилым людям в уборке приусадебных участков. В образовательных организациях пройдут классные часы с участием ветеранов войны и труда.

«Тридцатого сентября состоится презентация фильма „Когда поет душа“ в Татарской государственной филармонии. Фильм создан на основе историй десяти ветеранов, которые, находясь в изоляции, помогали другим пожилым людям», — добавила Зарипова.

Кроме того, в социальных сетях будет организован челлендж #деньпожилых2021. Акция направлена на повышение внимания к представителям старшего поколения. Участникам предлагается сделать фотографию с пожилым человеком и выложить снимок в социальных сетях с хэштегом #деньпожилых2021. Далее следует отметить аккаунт @mtsz_rt и пригласить трех друзей, которым и будет передана эстафета.