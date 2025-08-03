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Общество 3 августа 2025 12:26

Бесплатно посетить Национальный музей РТ в Казани можно будет 5 августа

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Бесплатно посетить Национальный музей РТ в Казани можно будет 5 августа
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы во вторник, 5 августа, откроют двери для бесплатного посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция проводится традиционно в первый вторник каждого месяца и доступна как жителям Казани, так и гостям города.

Бесплатно можно будет посетить следующие музеи:

  • Музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина (ул.Горького, 10);
  • Музей Е.А.Боратынского (ул.Горького 25/28);
  • Дом-музей В.И.Ленина (ул.Ульянова-Ленина, 58);
  • Литературный музей Габдуллы Тукая (ул.Г.Тукая, 74);
  • Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (проезд Шейнкмана, 12);
  • Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул.Островского, 15);
  • Музей-квартира Мусы Джалиля (ул.Горького, 17);
  • Музей композитора Назиба Жиганова (ул.Малая Красная 14);
  • Музей Салиха Сайдашева (ул.Горького, 13);
  • Музейно-образовательный центр «История юстиции»(ул.Хади Такташа, 124).

При этом участие в экскурсиях, мастер-классах и музейных программах остается платным – стоимость уточняется по прейскуранту.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843) 590-00-50, сообщили в пресс-службе музея.

#Национальный музей РТ
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