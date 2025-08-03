Бесплатно посетить Национальный музей РТ в Казани можно будет 5 августа
Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы во вторник, 5 августа, откроют двери для бесплатного посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Акция проводится традиционно в первый вторник каждого месяца и доступна как жителям Казани, так и гостям города.
Бесплатно можно будет посетить следующие музеи:
- Музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина (ул.Горького, 10);
- Музей Е.А.Боратынского (ул.Горького 25/28);
- Дом-музей В.И.Ленина (ул.Ульянова-Ленина, 58);
- Литературный музей Габдуллы Тукая (ул.Г.Тукая, 74);
- Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (проезд Шейнкмана, 12);
- Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул.Островского, 15);
- Музей-квартира Мусы Джалиля (ул.Горького, 17);
- Музей композитора Назиба Жиганова (ул.Малая Красная 14);
- Музей Салиха Сайдашева (ул.Горького, 13);
- Музейно-образовательный центр «История юстиции»(ул.Хади Такташа, 124).
При этом участие в экскурсиях, мастер-классах и музейных программах остается платным – стоимость уточняется по прейскуранту.
За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843) 590-00-50, сообщили в пресс-службе музея.