Бесплатно посетить Национальный музей РТ в Казани можно будет 5 августа

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальный музей Республики Татарстан и его филиалы во вторник, 5 августа, откроют двери для бесплатного посещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Акция проводится традиционно в первый вторник каждого месяца и доступна как жителям Казани, так и гостям города.

Бесплатно можно будет посетить следующие музеи:

Музей А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина (ул.Горького, 10);

Музей Е.А.Боратынского (ул.Горького 25/28);

Дом-музей В.И.Ленина (ул.Ульянова-Ленина, 58);

Литературный музей Габдуллы Тукая (ул.Г.Тукая, 74);

Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. (проезд Шейнкмана, 12);

Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (ул.Островского, 15);

Музей-квартира Мусы Джалиля (ул.Горького, 17);

Музей композитора Назиба Жиганова (ул.Малая Красная 14);

Музей Салиха Сайдашева (ул.Горького, 13);

Музейно-образовательный центр «История юстиции»(ул.Хади Такташа, 124).

При этом участие в экскурсиях, мастер-классах и музейных программах остается платным – стоимость уточняется по прейскуранту.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефону: +7 (843) 590-00-50, сообщили в пресс-службе музея.