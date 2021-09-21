Бесплатная выставка «Пресинема» представит Казани аппарат создателей кино братьев Люмьер

В выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля 23 сентября откроется бесплатная выставка «Пресинема» о зарождении эпохи кино и мультипликации. Впервые в столице РТ будет представлен аппарат родоначальников кино братьев Огюста и Луи Люмьер — кинора. Событие, инициированное Мастерской братьев Васильевых и поддержанное фондом президентских грантов, анонсирует пресс-служба Музея-заповедника «Казанский Кремль».

Всего выставка представит более сотни уникальных приборов XIX–XX веков, усовершенствование которых с годами привело к появлению искусства кино и анимации в их современном виде. Это аппараты, позволявшие смотреть небольшие кусочки анимации до появления кинематографа, проекционное оборудование, стереоскопы для демонстрации 3D-изображений, игрушки, основанные на оптическом обмане и т. д.

Из ранее не демонстрировавшихся в Казани, помимо киноры, выставка представит праксиноскоп-театр — изобретение Эмиля Рейно, отца анимации. Кроме того, некоторые экспонаты готовящейся выставки уникальны для всей России: это, например, зограскоп — аппарат для просмотра панорам, филоскоп — блокнот с кинолентой, фенакистископ — анимационные диски.

Более 20 приборов будут размещены в интерактивной части выставки. Двигать, крутить и самому воспроизводить иллюзии и мультфильмы, которые создавали более века назад, можно будет с помощью копий старинных игрушек в увеличенном формате.

Выставка «Пресинема» стала возможна благодаря коллекции казанца Максима Васильева, которую он собирал восемь лет, привозя экспонаты из США и Европы. Сложилось самое крупное в России собрание анимационных оптических игрушек.

Благодаря финансовой поддержке фонда президентских грантов вход на экспозицию свободный. Специальные экскурсии от владельца коллекции, мастер-классы и лекции по истории анимации — по входным билетам. Посетить выставку можно будет до 27 марта 2022 года.

Прежде Казанский Кремль, напомним, также представлял проекты Мастерской братьев Васильевых: в 2020 году — «Волшебный фонарь», в 2013 году — «Волшебство анимации».