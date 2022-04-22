Бесплатная вакцинация животных пройдет на выходных в четырех поселках Казани

23 и 24 апреля в четырех казанских поселках пройдет бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Так, в субботу с 10 утра до полудня привить питомцев смогут жители Старого Аракчино. Специалисты будут ожидать желающих рядом с домом №32 по улице Старо-Аракчинской.

С 14.00 до 16.00 врачи будут находиться у дома №53 по улице Березовой в поселке Красная Горка, а в следующие два часа примут пациентов рядом с ДК им. Саид-Галеева в поселке Дербышки.

На следующий день бригада ветеринаров прибудет в поселок Юдино. Вакцинация животных пройдет с 14.00 до 16.00 возле мемориала на улице Молодогвардейской.

Как ранее сообщали в Государственном ветеринарном объединении Казани, выезды в казанские поселки продлятся до июня, однако при необходимости кампанию продлят до июля.

«Казанцы могут сами вызвать бригаду врачей в нужный им район. Для этого необходимо обратиться в службу государственной ветеринарной помощи. После того как наберется 10 заявок, будет сформирована выездная бригада», — отметили в Госветобъединении города.