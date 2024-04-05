Бесплатная вакцинация животных от бешенства пройдет в поселках Казани

На этих выходных в нескольких жилых массивах Казани пройдет бесплатная вакцинациях домашних животных. Об этом сообщили в мэрии столицы РТ.

6 апреля привить собак и кошек можно будет в поселке Кадышево. Специалисты будут принимать «пациентов» с 9 до 11 утра рядом с почтовым отделением по ул.Калинина, 1. В течение часа — с 9 до 10 утра — ветеринары будут работать в Голубом Озере, а с 11 утра до полудня — в жилом массиве Брикетный.

С 10.00 до 14.00 прием будет вестись в поселке Салмачи по ул.Центральной, 18, 139.

Жители Советского района смогут вакцинировать питомцев в поселке Константиновка. Специалисты будут дежурить с 10.00 до 12.00 у ДК по ул.Интернациональной, 24а. Через полчаса ветеринары прибудут в жилой массив Царицынский, на ул.Саф, 39а. Работа на этой точке продолжится до 14.30.

7 апреля бригада специалистов будет работать в поселке Старые Горки. В Приволжском районе города они пробудут с 10.00 до 13.00 по ул.Артельной, 10.

С 9.00 до 11.00 того же дня вакцинация животных будет вестись в Авиастроительном районе: в санатории «Крутушка» (у котельной) и жилом массиве Щербаково по ул.Дачной (у памятника).