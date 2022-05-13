В Кировском районе Казани ветеринары проведут бесплатную вакцинацию домашних животных

В ближайшие выходные, 14 и 15 мая, бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства будет организована в поселках Кировского района столицы Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В субботу, 14 мая, с 10:00 до 12:00 акция пройдет в поселке Залесном, на территории за магазином по улице 2-я Ново-Осиновская.

С 14:00 до 16:00 ветбригада переместится к дому №16 по улице Лунная в поселке Красная Горка.

В воскресенье, 15 мая, с 10:00 до 12:00 ветеринарные врачи будут дежурить в поселке Займище возле дома №5 по Бирюзовому переулку.