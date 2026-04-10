Бесплатная вакцинация домашних животных пройдет в Казани 11 и 12 апреля

Жители Казани в предстоящие выходные, 11 и 12 апреля, смогут бесплатно привить домашних животных от бешенства в рамках выездной кампании. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Вакцинация собак и кошек пройдет в поселках Авиастроительного, Приволжского и Советского районов. Кроме прививок, ветеринары также проведут чипирование и регистрацию животных.

11 апреля мобильные пункты будут работать сразу на нескольких площадках. С 9:00 до 12:00 привить питомцев можно в жилом массиве «Борисоглебское» у местной церкви. С 10:00 до 12:00 специалисты будут принимать животных в «Кукушкино» на улице Поперечно-Кукушкинской, 11, а с 10:00 до 14:00 – в «Самосырово» на улице Мира, 73.

12 апреля выездные пункты откроются в поселке Северный. С 9:00 до 12:00 вакцинация пройдет на перекрестке улиц Давыдова и Литвинова, а с 9:00 до 11:00 – на пересечении улиц Центрально-Мариупольской и Литвинова.

Также с 10:00 до 14:00 привить животных можно будет в жилом массиве «Царицынский бугор» на улице Саф, 39а.