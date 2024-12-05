Бесплатная психологическая помощь детям – миф или реальность? Отвечает психолог ДРКБ

Современные дети все чаще и чаще сталкиваются с психологическими проблемами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Многие дети сегодня уже рождаются с нестабильной нервной системой. Нередко им нужна помощь психолога, который поможет разобраться с эмоциями, научить доверять миру или уберечь от суицида. Где дети могут получить помощь и как родителям строить отношения, чтобы не возникло такой необходимости, «Татар-информу» объяснила психолог ДРКБ Лия Бодрова.

«Современные дети априори склонны к нестабильной нервной системе»

К сожалению, современные дети все чаще и чаще сталкиваются с психологическими проблемами.

«Родители нередко говорят: “Мы же как-то выросли нормальными людьми. Почему вы говорите, что дети сейчас чувствительные?” Но сейчас эпоха совсем другая: когда мы росли, телефонов не было, такого огромного информационного пространства не было. А сейчас мама, будучи беременной, проходит и рамки облучения, и вайфай-волны, и телефоны – ребенок уже сейчас рождается со склонностью к нестабильной нервной системе. А после того, как он родился, оцените, сколько информации вокруг. Тем более уже с садика дети сидят в планшетах. Из-за этого психические процессы – внимание, память, мышление, воображение – становятся очень раскачанными. Психика у них немного отличается. Как говорят нейропсихологи, они будто немного уставшие», – рассказала «Татар-информу» медицинский психолог ДРКБ, консультант по кризисной медико-психологической и экстренной психологической помощи, специалист по психологической помощи семьям, детям и подросткам с деструктивным поведением Лия Бодрова.

Проблемы, с которыми обращаются к психологу родители с детьми, можно разделить по возрастам ребенка.

Родители малышей до 3 лет обычно обращаются к специалисту с нарушением его пищевого поведения. Малыши капризничают, у них появляются неврологические особенности, и из-за этого родителям становится непонятно, как взаимодействовать с ребенком, как адаптироваться к нему.

Еще один популярный запрос: ожидания от родительства не совпадают с реальностью. Или, к примеру, молодые мама и папа обращаются за помощью к психологу, потому что до появления малыша они были вдвоем и вся энергия направлялась друг на друга, а как только на свет появился ребенок, энергия начала уходит в него. Супруги испытывают дефицит внимания и общения, встает вопрос, как выстроить гармонию в подросшей семье.

Лия Бодрова: «Сейчас мама, будучи беременной, проходит и рамки облучения, и вайфай-волны, и телефоны – ребенок уже сейчас рождается со склонностью к нестабильной нервной системе» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

С детьми от 3 до 10 лет к психологу приходят с запросами о непослушании, агрессии и страхах у ребенка. Из-за этого родители не могут выстроить линию поведения с ребенком, не знают, что правильно – запрещать, поощрять или наказывать.

«Еще есть вопросы по социализации, когда ребенок не может адаптироваться среди других детей – плохо играет, не вступает в контакт либо постоянно находится в эмоционально лабильном состоянии», – отметила Лия Бодрова.

«Пугающая картинка в мультике запечатлелась в сознании ребенка, начались энурезы, повысилась тревожность»

В школе у ребенка появляются новые проблемы – освоение навыков, правил поведения, новых функций, которые он должен выполнять на учебе. И если с ними малыш не справляется, например отказывается учиться, не проявляет интереса к обучению, сидит в гаджетах, то это тоже приводит семью к специалисту.

«В этой же возрастной группе есть запрос на то, что информационное воздействие в Сети пугает детей. К нам родители привели девятилетнего ребенка: он смотрел мультики в интернете, в одном из них были скримеры – резко появляющаяся пугающая картинка. Это настолько запечатлелось у ребенка, что у него начались энурезы, была повышенная тревожность, он боялся выходить из дома и оставаться один», – рассказала медицинский психолог ДРКБ.

«Уже с садика дети сидят в телефонах. Из-за этого психические процессы – внимание, память, мышление, воображение – становятся очень раскачанными» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Но чаще всего к психологам обращаются родители подростков – начиная с 11 лет и до совершеннолетия. Большинство из подростков обращаются с тяжелыми, грустными мыслями, чувствами одиночества и ненужности, у них могут быть депрессивные состояния, апатия, случаются случаи селфхарма – нанесение травм самому себе, например, порезов. Также обращаются жертвы буллинга. Дети из выпускных классов порой сталкиваются с тем, что нервная система не справляется с нагрузками, ведь помимо школы есть еще подготовка к ЕГЭ и ОГЭ.

«Когда родители пытаются переделать ребенка в подростковом возрасте, а он в этом возрасте очень уязвим к этому, и, когда он чувствует, что его не принимают таким, какой он есть, начинаются внутренние разрушения. А отсюда возникают патологические состояния, деструктивное поведение», – отметила медицинский психолог.

Когда пора бежать к специалисту?

Лия Бодрова назвала симптомы, заметив которые у своих детей, родители должны обращаться к психологу: неустойчивый эмоциональный фон, перепады настроения, сложности с выражением эмоций, проблемы пищевого поведения (голодание, переедание), если ребенок резко стал общительным или, наоборот, замкнутым, снижение успеваемости, пропуски школы, смена режима сна и бодрствования, появление зависимостей – курение, увлечение спиртными напитками.

Дети из выпускных классов порой сталкиваются с тем, что нервная система не справляется с нагрузками, ведь помимо школы есть еще подготовка к ЕГЭ и ОГЭ Фото: © «Татар-информ»

«Родителям надо обращать внимание на элементы маскированной депрессии. Это чаще бывает до подросткового возраста, когда дети не могут описать свои эмоции, им внутри плохо, и им неловко за это. Тогда они внешне начинают быть чрезмерно активными, возбужденными, пытаются поднять всем вокруг настроение, ходят улыбаются – такие клоуны, получается. Хотя в глубине у них происходят очень большие переживания», – рассказала специалист.

Если ребенок часто жалуется на головные боли, боли в животе, психогенную рвоту, повышение температуры тела и из-за этого он не хочет идти в школу, надо насторожиться. Это значит, что у ребенка не хватает собственных ресурсов для того, чтобы справляться с ежедневными делами.

Обратиться за помощью стоит, если у ребенка нет друзей, если его в течение года не зовут на дни рождения и сам он не хочет справлять свой день рождения со сверстниками, не ходит гулять.

Получить психологическую помощь дети могут и по телефону, и обратившись в один из кризисных центров Фото: © «Татар-информ»

Помощь по телефону доверия доступна всем и всегда

Получить психологическую помощь дети могут и по телефону, и обратившись в один из кризисных центров, где их примет психолог и поможет разобраться в себе. В Казани работают:

Медицинская психологическая служба «Линия Жизни/Сердэш 129» (Сибирский Тракт, 14). Номера телефонов: 1377, (843) 279-55-80 (круглосуточно, анонимно, бесплатно) Городской телефон доверия: (843) 277-00-00 (круглосуточно), 571-35-71 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» (ул. Ак. Королева, 4б): (843) 563-35-16 (пн – пт с 9.00 до 18.00) Комплексный центр психолого-педагогической помощи и социального обслуживания детей и молодежи «Доверие» (ул. Кулахметова, 21): (843) 512-43-72 (пн – пт с 9.00 до 17.30), 512-43-80 Городской психолого-педагогический центр «Ресурс» (ул. Деловая, 11): (843) 554-74-09 (пн – пт с 9.00 до 17.00) Психологическая служба «Выбор» (ул. Ново-Азинская, 2; ул. 2-я Юго-Западная, 32): 8 (995) 008-95-81 (пн – пт с 9.00 до 17.30)

«Есть категория людей, которым нужна точка опоры, нужно выговориться. Детям и подросткам неловко звонить на телефон доверия. Но когда происходит кризисный период, оказывается, что звонок может стать единственной точкой опоры», – отметила Бодрова.

Врач вспомнила случай из практики: 14-летняя девочка грустила и пыталась справиться со своими переживаниями – со склонностью к суицидальным мыслям и нестабильным эмоциональным состоянием. У нее не было контакта с родителями, они были вечно заняты, они были в разводе. Несколько раз у нее были мысли позвонить на телефон доверия, пару раз она это сделала, но контакта с человеком на том конце провода не случилось. Но однажды она попала на своего специалиста, потом каждый раз она пыталась попасть именно на этого психолога.

«Ей очень понравилось то, как специалисты помогли ей разгрузиться. Они в моменте помогли ей почувствовать себя легче для того, чтобы она могла дальше пойти работать с психологом», – отметила психолог.

«Помощь по телефонам и в чатах больше работает как лейкопластырь, от нее может стать легче на какое-то время, однако работать с глубинной проблемой все же лучше со специалистами в реальности» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Решать проблемы подростка можно и по переписке

Лия Бодрова отметила, что многим современным детям гораздо комфортнее общаться в интернете. Она рассказала про службы онлайн-помощи:

Сервис бесплатной психологической помощи, где можно получить однократную консультацию или зарегистрироваться и завести личный кабинет, чтобы общаться с персональным консультантом. В личном кабинете проводится психодиагностическое тестирование, консультант рекомендует упражнения, чтобы справиться с проблемой. Плюс на сайте есть раздел со статьями консультантов службы.

Служба онлайн-консультирования, которая оказывает бесплатную психологическую и информационную поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в интернете. На сайте круглосуточно ведется прием электронных обращений.

Форматы связи: онлайн-чат (переписка с консультантом в режиме реального времени) и письмо психологу, отклик на которое придет в течение нескольких дней.

Консультанты оказывают психологическую поддержку подросткам и молодежи до 23 лет с 15.00 до 22.00.

Онлайн-служба психологической помощи населению психологами с инвалидностью. Помощь в формате переписки или по видеосвязи.

Онлайн-консультации психолога по вопросам воспитания и сложных ситуаций в отношениях с детьми для родителей через письменную форму на сайте.

Помощь подросткам, столкнувшимся с сексуализированным насилием. Бесплатная психологическая онлайн-поддержка для людей до 20 лет.

Лия Бодрова рассказала еще один случай: к ней на прием привели 17-летнего парня. У него были трудности с социализацией, он очень тяжело входил в контакты с людьми, у него даже стоял диагноз. Были проблемы с самоповреждениями и нежеланием жить. Психологу потребовалось две недели занятий, чтобы войти с ним в контакт. Мальчик долго сидел в анонимных чатах, где ему давали не очень хорошие советы. Но психологам удалось переключить его с этих чатов на онлайн-общение с психологом в мессенджере. Сначала с парнем общались около трех раз в неделю, а когда родители почувствовали, что это реальный выход, наняли специалиста, который на связи с их ребенком тогда, когда ему надо, и так по переписке мальчику помогали разгрузить его эмоциональный мир.

Психолог ДРКБ подчеркнула, что помощь по телефонам и в чатах больше работает как лейкопластырь, от нее может стать легче на какое-то время, однако работать с глубинной проблемой все же лучше со специалистами в реальности.

Лия Бодрова подсказала, что бесплатную психологическую помощь в офлайн-режиме можно получить в поликлинике по месту жительства, а также в детском саду и в школе. А также можно обратиться в кризисные центры, например «Росток», «Линия Жизни/Сердэш 129» и другие (их названия и адреса были приведены ранее).

«Самое главное – важно любить своего ребенка в любом возрасте при любых обстоятельствах» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как воспитывать ребенка здоровым психологически?

В идеале будущие мама и папа еще до зачатия малыша должны сами стать эмоционально зрелыми и быть готовыми к созданию семьи и рождению детей.

«Это очень непростой момент, потому что здесь важно быть в самом себе здесь и сейчас. Понимать, кто и какой ты, какие у тебя есть эмоции, какие потребности, как ты их удовлетворяешь. Нужно уровень своего самосознания развивать в направлениях эмоционального и социального интеллекта. Всестороннее внутреннее развитие помогает быть осознанным. Это должно произойти еще до зачатия», – отметила психолог.

Поможет выстроить гармоничные супружеские отношения анализ отношений своих родителей и их семьи – что от них хочется взять, а чего не хочется, какова иерархия в их союзе, как и на каком языке они проявляют любовь друг к другу.

После того как малыш появился на свет, родители должны выстраивать осознанное родительство.

«Родители должны понимать, как они чувствуют себя родителями, как они переживают эту социальную роль, ведь она новая и ее нужно осознать, прочувствовать, прожить. При этом не забывать о себе и своих личных потребностях, о супруге, работе», – заметила специалист.

Лия Бодрова посоветовала книгу «Азбука счастливой семьи». По ее словам, она может помочь в развитии осознанного родительства Фото: edu.gov.ru

Лия Бодрова посоветовала книгу «Азбука счастливой семьи». По ее словам, она может помочь в развитии осознанного родительства.

Общение с ребенком должно быть доверительным. Важно, чтобы мама от нуля до года была включенной в ребенка, чувствовала его, насыщала его собой, своим вниманием и любовью. Это формирует базовое доверие ребенка, формирует отношения с самим собой, с миром. Однако уходить в гиперопеку не стоит, это тоже чревато негативными последствиями, ребенок может уходить в тревожность и невротизацию.

Ближе к трем годам родители должны перестроиться, не блокировать потребности малыша, не замещать их. Важно не критиковать ребенка и не сравнивать его с другими детьми

«В подростковом возрасте родители с их амбициями уходят на второй план, на первый план выходит уважение к ребенку, доверие. На этих внутренних, нравственных, духовных ценностях ребенка мы должны развивать всю жизнь, и тогда у него будет способность к психологической устойчивости», – заметила Лия Бодрова.

И самое главное – важно любить своего ребенка в любом возрасте при любых обстоятельствах.