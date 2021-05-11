Бесплатная программа обучения взрослых профессиям стартовала в Казанском филиале РАНХиГС

В Казанском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации открылась первая в Татарстане программа проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

«Сегодня у нас стартовало обучение проекта „Содействие занятости“ нацпроекта „Демография“. Этот проект рассчитан на несколько лет. За год мы планируем обучить порядка 1,3 тыс. участников по 30 образовательным программам. Всего в Татарстане за 2021 год обучится порядка 4 тыс. человек», — рассказала директор Казанского филиала РАНХиГС Наиля Аскарова.

Обучаться первой программе будут матери, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, неработающие женщины с детьми-дошкольниками, а также люди старше 50 лет.

«На курсы я зарегистрировалась с помощью центра занятости. Меня направили на сайт trudvsem.ru, где я оставила заявку, и после меня направили в этот колледж. Мой курс называется „Бухгалтерский учет в коммерческих организациях“. Я выбрала именно его, потому что у меня уже есть опыт работы. Сейчас я в декретном отпуске, но скоро собираюсь выходить на работу, поэтому решила обновить свои знания», — объяснила молодая мама Гульназ Ахмадуллина.

У проекта есть три оператора по всей России: АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

За счет средств федерального бюджета организовано обучение людей, которые ищут работу. Среди них есть официально зарегистрированные безработные, граждане в возрасте 50 лет и старше, лица предпенсионного возраста, а также женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста.

В академии будут преподавать программы гуманитарно-экономической и социальной направленности. В настоящее время можно выбрать одну из более чем 200 образовательных программ. Программы повышения квалификации рассчитаны на 72, 144 и 256 учебных часов.

Реализовываться программы будут в очном и дистанционном формате, но упор будет сделан именно на очный формат.

«Сегодня стартует первая программа — это бухгалтерский учет и отчетность в коммерческих организациях. Учебная программа рассчитана на 144 часа, что позволяет освоить новую специальность и овладеть навыками работы „1С-Бухгалтерия“», — отметила Аскарова.

Обучение проводят по профессиям и специальностям, которые востребованы сегодня на рынке труда, а также под заказ конкретного работодателя для гарантированного трудоустройства. Таким образом, в программе предусмотрены и целевые места для граждан.

Сегодня в Татарстане программы преподают 38 ведущих образовательных организаций, а в ближайшее время их число увеличится до 60.

«Для реализации программы привлечен штат лучших педагогов, имеющих практический опыт работы и большой стаж в реализации таких программ», — подчеркнула директор филиала.

Прошедшие обучение получают в том числе информацию о том, как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства, юридического лица или самозанятого.

Чтобы принять участие в обучении, гражданину необходимо самостоятельно подать заявку на портале «Работа в России» (trudvsem.ru) и выбрать образовательную программу. Перечень доступных в Республике Татарстан образовательных программ размещен на портале.

Национальные проекты, включая и нацпроект «Демография», реализуются в России по инициативе Президента РФ Владимира Путина.