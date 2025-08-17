news_header_top
Общество 17 августа 2025 07:00

Бесплатная парковка: кому доступна в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане люди с инвалидностью могут пользоваться парковочными местами бесплатно, если они самостоятельно управляют автомобилем или их перевозят другие водители. Какие категории вправе претендовать на данную льготу – в материале «Татар-информа».

Кому предоставляется льгота

- инвалидам I и II групп;

- инвалидам III группы с любым уровнем ограничения способности к передвижению (потребуется запись в индивидуальной программе реабилитации или абилитации — ИПРА);

- инвалидам III группы, которые получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ до 1 июля 2020 года;

- детям с ОВЗ.

Сколько автомобилей можно внести в реестр

Льгота действует только на одну машину, оформленную на человека с инвалидностью. При добавлении нового ТС старое автоматически исключается из базы.

#парковка #парковки #парковочные места #парковка для инвалидов #бесплатная парковка #паркинги #инвалиды в рт #инвалиды #инвалидность #дети-инвалиды #ребенок-инвалид #помощь инвалидам #полезная информация #Татарстан
