Бесплатная парковка: кому доступна в Татарстане

В Татарстане люди с инвалидностью могут пользоваться парковочными местами бесплатно, если они самостоятельно управляют автомобилем или их перевозят другие водители. Какие категории вправе претендовать на данную льготу – в материале «Татар-информа».

Кому предоставляется льгота

- инвалидам I и II групп;

- инвалидам III группы с любым уровнем ограничения способности к передвижению (потребуется запись в индивидуальной программе реабилитации или абилитации — ИПРА);

- инвалидам III группы, которые получили знак «Инвалид» в бюро МСЭ до 1 июля 2020 года;

- детям с ОВЗ.

Сколько автомобилей можно внести в реестр

Льгота действует только на одну машину, оформленную на человека с инвалидностью. При добавлении нового ТС старое автоматически исключается из базы.