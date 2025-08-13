Беспилотный грузовик впервые преодолел маршрут от Петербурга до Казани

Беспилотный грузовик впервые преодолел маршрут «Санкт-Петербург – Казань» в автономном режиме. Дистанцию в 1,6 тыс. км тягач проехал за 24 часа. Однако все это время в кабине машины сидели инженеры, пишет РИА «Новости».

Как уточнили в компании, которая производит беспилотные грузовики, машина ехала по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток».

Помехи на дороге машина видела сама при помощи компьютерного зрения. Также грузовик определял и количество полос встречного и попутного движений.

Как подчеркнули производители грузовика, беспилотный тягач преодолел маршрут из Питера до Казани в 2,5 раза быстрее автомобиля, управляемого водителем. Из-за того, что водитель должен соблюдать режим труда и отдыха, аналогичная поездка занимает около 58 часов.