Беспилотный грузовик Когогина и инновации Минуллиной: чем удивит Татарстан на старте ПМЭФ

Рустам Минниханов возглавит делегацию Татарстана на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который стартовал сегодня. Что покажет республика на одной из главных экономических выставок страны – в репортаже «Татар-информа».





Сегодня стартовал Петербургский международный экономический форум. Основные мероприятия деловой программы проходят в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум»

Фото: © Динара Прокопьева / «Татар-информ»

Татарстан займет достойное место на ПМЭФ-2025

ПМЭФ продлится в Санкт-Петербурге до 21 июня. Свое участие в форуме подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран, что в очередной раз показывает международный размах мероприятия и желание подавляющего большинства стран вести дела с Россией. Пленарное заседание запланировано на пятницу, 20 июня. На нем ожидается выступление Президента РФ Владимира Путина.

Татарстан давно известен не только как регион-лидер по темпам экономического развития, но и один из лидеров в международных экономических связях с большим списком стран. Поэтому к Татарстану и Раису республики Рустаму Минниханову в эти дни будет приковано большое внимание. Руководитель региона, к слову, и возглавит татарстанскую делегацию на форуме.

Выставка достижений регионов и инновационных проектов российских компаний – неотъемлемая часть форума. Стенд Татарстана, при оформлении которого вдохновлялись татарскими национальными украшениями, построен на входе в павильоне «H» (стенд №27). На стенде будет представлен инвестиционный, промышленный, инновационный потенциал Татарстана. Организует работу стенда республики Агентство инвестиционного развития РТ.

В выставочном комплексе «Экспофорум» стенд Татарстана займет площадь 113 кв. метров.

Стенд Татарстана, при оформлении которого вдохновлялись татарскими национальными украшениями, построен на входе в павильоне «H» (стенд №27) Фото: t.me/tidanews

«Ежегодно наш стенд становится точкой притяжения для гостей ПМЭФ»

«Ежегодно наш стенд становится точкой притяжения для гостей ПМЭФ. В основе дизайнерского оформления концепции стенда – синтез традиций и высоких технологий», – отметила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Современный дизайн с хромированными деталями, линейной подсветкой и медиаоформлением демонстрирует технологичность Татарстана. В центре стенда разместится презентационная зона, где можно ознакомиться с передовыми разработками и достижениями компаний-участников.

Например, IT-парк представит свои новейшие высокие технологии. ГК «Инностейдж» раскроет решения в области информационной безопасности для государственного и частного секторов. ООО «Наноэкохим» покажет продукцию, способную снизить вредные выбросы от дизельных двигателей. ГК «Ас Салям» презентует продукты партнерского финансирования малого и среднего бизнеса по стандартам шариата.

Татарстан также продемонстрирует свои достижения в сфере образования и науки. Университет Иннополис поделится своим уникальным подходом, объединяющим обучение, исследования и бизнес.

Экспозиция будет разделена на несколько функциональных зон, включая площадку для подписания соглашений, презентационные зоны с мультимедийными экранами и переговорные комнаты для деловых встреч.

Какие предприятия Татарстана покажут свои разработки на ПМЭФ

Будут представлены 13 ведущих компаний и организаций Татарстана, среди которых:

• Промышленный кластер Республики Татарстан

• ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-Парк»

• АО «КАМА»

• ООО «СОЛЛЕРС Алабуга»

• ГК «Инностейдж»

• ООО «Барс Групп»

• ООО «Наноэкохим»

• ГК «Ас Салям»

• ООО «Техникс»

• АНО ВО «Университет Иннополис»

• ООО «Вкус»

Татарстан включился на ПМЭФ с первого дня

Татарстан уже активно включился в работу ПМЭФ. Одним из первых мероприятий деловой программы станет круглый стол «Регионы и экономические зоны: новые горизонты российско-китайского сотрудничества». Об опыте сотрудничества Татарстана с Поднебесной расскажет глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Известно, что у КНР и РТ большие связи в сфере экономики и крупных инвестиций в инновационные проекты.

«Команда Республики Татарстан будет в течение всех дней проведения ПМЭФ работать на стенде для презентации инвестиционного потенциала республики, в программе работы стенда – переговоры с российскими и иностранными делегациями. Также в рамках ПМЭФ впервые нами будет презентован каталог инвестиционных предложений, в котором сосредоточены потребности муниципалитетов Татарстана и предложения по бизнес-нишам для инвесторов», – сообщила Талия Минуллина.

Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2» Фото: t.me/pao_kamaz

К слову об инновациях. Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин отправился на Петербургский международный экономический форум – 2025 на беспилотном грузовике нового поколения «Маяк-2».

Автономные «КАМАЗы» вышли на маршрут по федеральной трассе М11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Как сообщается в телеграм-канале компании, подробности заезда будут обнародованы по его окончании — после 15:00.