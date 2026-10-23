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Общество 23 октября 2026 17:39

Беспилотные трамваи протестируют в Нижегородской области

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Беспилотные трамваи начнут испытывать в Нижегородской и Свердловской областях. Об этом сообщает «Время Н».

Эксперимент позволит проверить работу автономного транспорта в разных городских условиях и собрать данные для дальнейшего внедрения технологии в других регионах России. Ранее в проекте участвовали только Москва и Санкт-Петербург.

Отмечается, что в рамках эксперимента задействуют два типа трамваев: с водителем-испытателем в кабине и полностью без человека. Итоги испытаний подведут на третий год действия экспериментального правового режима. Собранные данные позволят оценить надежность технологии в реальных условиях эксплуатации.

#беспилотный транспорт #трамвай #Нижегородская область
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