Беспилотные трамваи протестируют в Нижегородской области

Беспилотные трамваи начнут испытывать в Нижегородской и Свердловской областях. Об этом сообщает «Время Н».

Эксперимент позволит проверить работу автономного транспорта в разных городских условиях и собрать данные для дальнейшего внедрения технологии в других регионах России. Ранее в проекте участвовали только Москва и Санкт-Петербург.

Отмечается, что в рамках эксперимента задействуют два типа трамваев: с водителем-испытателем в кабине и полностью без человека. Итоги испытаний подведут на третий год действия экспериментального правового режима. Собранные данные позволят оценить надежность технологии в реальных условиях эксплуатации.