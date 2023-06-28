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Беспилотную авиацию в России могут привлечь к перевозке людей
В дальнейшем в России может получить развитие беспилотная авиация, которая займется перевозкой людей. Такой пункт указан в стратегии развития отрасли до 2030 года и на перспективу до 2035 года.
«В будущем на рынке оказываемых с использованием беспилотных авиационных систем услуг допускается возникновение направления „Перевозка людей“», — отмечается в распоряжении, утверждающем документ.
В стратегии отмечается, что такой вариант развития беспилотной авиации допустим при эффективной оптимизации нормативного правового регулирования, росте интереса разработчиков к сверхинновациям, а также готовности общества к подобным новинкам.
«Тем не менее на этапе формирования стратегии конкретизация задач и показателей, касающихся перевозок людей, считается преждевременной в связи с фактически не прогнозируемым сроком внедрения этих технологий в Российской Федерации», — подчеркнуто в документе.
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