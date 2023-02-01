Беспилотные авто и вымирание «хрущевок»: эксперты обсудили, какой будет Казань будущего

В резиденции креативных индустрий «Штаб» состоялась дискуссия «Казань в постиндустриальную эпоху». Архитекторы, урбанисты и чиновники рассказали, какие проекты сегодня формируют интеллектуальную и креативную экономику, а также поделились мнениями о том, что именно блокирует развитие постиндустриальных городов в России.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Казань — это мегаполис, который для жизни выбирают те, кто живет энергией этого города. Вряд ли тот, кто любит тишину и уединение, сделает выбор в пользу Казани, потому что столица республики динамична. Если мы говорим об изменениях города, то это три составляющие — физическое состояние города, клиентский сервис и впечатления. Жителям должно быть комфортно жить как и в центре Казани, так и, к примеру, в Юдино. Тот базис, который необходим для стартовой позиции, уже существует. Главное — развивать его», — заявила начальник Управления кадровой политики исполкома города Ирина Бочкова.



По ее словам, индустриальный город представляет собой структуру из информационных и коммуникационных технологий, которая позволяет жителям пользоваться достижениями устойчивого развития. Инновации направлены на то, чтобы позволить людям принимать более обоснованные решения, улучшающие качество жизни. Например, с помощью технологий такого города жители могут упростить сбор мусора, оптимизировать распределение энергии, сократить время на выполнение мелких дел и даже улучшить качество воздуха.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Казань пока еще не постиндустриальная, и в мире мало городов, которые перешли в постиндустриальную эру. У нас те сервисы, которые не ограничены каким-либо законодательством, двигаются вперед. Мы можем заказать еду за десять минут, а чтобы оформить отпуск, нужно пройти несколько кругов ада. Чтобы запустить беспилотные автомобили в Казани, необходимо поменять законодательство и официально получить разрешение на проезд по улицам города. Бесспорно, некоторые сферы выходят вперед, однако с точки зрения образования и других областей Казань, как и вся Россия, отстает», — отметил в ходе дискуссии советник мэра Казани Ильсура Метшина по цифровизации Максим Булатов.

Эксперты также обсудили необходимость классического образования для работы в инновационном секторе, о переходе к гибридному формату обучения, поделились предположениями, как изменится общество в новой экономической системе, и рассказали о проблемах, с которыми может столкнуться экономика, если сфера услуг вытеснит материальное производство.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Визуальный код Казани будущего будет связан с запросом на индивидуальность. Типовая застройка сегодня неприемлема для молодежи, ведь она не идентифицирует себя с этой средой, и никакая „хрущевская“ застройка не сможет сделать человека счастливым. Мы видим, что улица Столбова приобрела совершенно другую функцию, где не просто проживают люди, а формируются определенные сообщества по интересам. В то же время улица Профсоюзная обретает современные функции и трактуется по-другому», — подчеркнула директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ Карина Набиуллина.

В завершение дискуссии ее участники пришли к общему мнению, что администрациям городов необходимо делать большой акцент на инфраструктуре, позволяющей мегаполисам занять высокие позиции в рейтингах профессионального становления и качества жизни. Эти факторы включают в себя доступный транспорт, жилье, рабочие места, жизненный драйв и поддержку рекреации.