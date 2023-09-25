Беспилотники ВСУ уничтожены над Белгородской областью и акваторией Черного моря

Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории России», – указано в сообщении.

Напомним, сегодня дежурными средствами ПВО четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым. Кроме того, два украинских беспилотных летательных аппарата были перехвачены над территорией Курской области, еще два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области

