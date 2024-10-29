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Происшествия 29 октября 2024 08:16

Беспилотники ВСУ атаковали два предприятия в Воронежской области

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В Воронежской области дроны ВСУ атаковали два предприятия. Произошел пожар, который потушили только ночью.

Огнем повредило несколько зданий и технику. За пределами предприятия загорелись два гаража с машинами, повреждения получили окна жилого дома и участок линии электропередачи.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате атаки пострадали два работника предприятий. Одного оставили в больнице, а второго отправили на амбулаторное лечение.

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