Беспилотники ВСУ атаковали два предприятия в Воронежской области

В Воронежской области дроны ВСУ атаковали два предприятия. Произошел пожар, который потушили только ночью.

Огнем повредило несколько зданий и технику. За пределами предприятия загорелись два гаража с машинами, повреждения получили окна жилого дома и участок линии электропередачи.

Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, в результате атаки пострадали два работника предприятий. Одного оставили в больнице, а второго отправили на амбулаторное лечение.