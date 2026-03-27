СВО 27 марта 2026 08:18

Беспилотники ударили по промзоне в Череповце

Над территорией череповецкой промышленной площадки сбили беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

«Повреждений критической инфраструктуры округа не имеется. Погибших и пострадавших нет. На месте работают экстренные службы. Оперативные подразделения переведены в режим повышенной готовности. Собран оперативный штаб», – написал он в Телеграм-канале.

По данным Минобороны РФ, за ночь средства ПВО сбили 85 украинских БПЛА над территориями Брянской, Ленинградской, Вологодской, Смоленской, Белгородской, Курской, Псковской областей, акваторией Черного моря, Республики Крым и Московского региона.

#атака БПЛА
Президент Ирана на русском поблагодарил власти и народ России за поддержку

