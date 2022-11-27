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Политика
27 ноября 2022  09:40

Беспилотники НАТО пытались пересечь границу Псковской области, заявил губернатор

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Беспилотники стран НАТО пытались незаконно пересечь границу Псковской области еще перед началом спецоперации на Украине. Однако сейчас ситуация обострилась еще больше, заявил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Мы никогда не говорили широко об этом, но были попытки незаконного пересечения границы военными беспилотниками и другими летательными аппаратами», — подчеркнул он на медиафоруме «Актуальные вопросы приграничной журналистики». Фрагмент опубликован в телеграм-канале Ведерникова.

Губернатор подчеркнул, что подобное «мирное взаимодействие» было характерно для стран НАТО, граничащих с регионом, еще до СВО. «Понятно, что сейчас все это еще более обострилось», — добавил Ведерников.

Напомним, что с Псковской областью граничат две страны-участницы альянса — Латвия и Эстония.

#Псковская область #НАТО #беспилотники
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