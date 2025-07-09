Беспилотники, кризис в авиации и ж/д: какие проблемы будет решать Никитин в Минтрансе

Назначение Андрея Никитина главой Минтранса прошло с беспрецедентной скоростью. Новый министр получил пост в один из самых напряженных моментов для отрасли: массовые сбои в аэропортах, угрозы атак БПЛА и системные проблемы в логистике требуют срочных решений. Какие вызовы ждут Никитина и с чего он начнет — в материале обозревателя Альберта Бикбова.





7 июля Владимир Путин встретился с Никитиным в Кремле и назначил его исполняющим обязанности министра транспорта. Уже 8 июля появился президентский указ о его назначении полноценным федеральным министром

Фото: kremlin.ru

Сверхскоростное утверждение

Если говорить о стандартном «ритуальном» цикле: назначение исполняющим обязанности федерального министра – утверждение Госдумой РФ – подписание указа президентом России, – то поражает скорость, с которой Андрей Никитин избавился от приставки «и. о.».

Напомним, что вечером 7 июля Президент РФ Владимир Путин встретился с Никитиным в Кремле и назначил его исполняющим обязанности министра транспорта. Тут же, незамедлительно, Премьер-министр Михаил Мишустин внес его кандидатуру на утверждение в Госдуму. Уже утром 8 июля Госдума единогласно утвердила кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса России. И сразу после обеда появился президентский указ о его назначении полноценным федеральным министром. На все про все ушло меньше суток!

Чем объясняется такая стремительность и единая позиция депутатов и президента?

Козырь Никитина – его личные качества и профессиональный опыт. Андрей Никитин родился 26 ноября 1979 года в Москве. С 2011 года он возглавлял Агентство стратегических инициатив, а с 2017 года – Новгородскую область. 7 февраля 2025 года он был назначен заместителем министра транспорта, где курировал цифровую трансформацию и стратегическое развитие отрасли. Ровно через полгода, 7 июля, Владимир Путин назначает его и. о. министра транспорта РФ. При этом накануне был подписан указ об отставке Романа Старовойта, занимавшего эту должность с мая 2024 года. Позднее стало известно о трагической кончине Старовойта – его тело нашли на территории Одинцовского городского округа.

С послужным списком у Никитина все в порядке: несколько лет успешной работы губернатором и главой федерального агентства, опыт в профильном министерстве.

Но, как представляется, ключевым фактором такого быстрого назначения стало то, насколько важна для России с ее протяженностью и логистическими вызовами транспортная отрасль. Оставлять ее без полноценного руководства нельзя буквально ни на секунду.

Тем более что назначение Никитина пришлось на достаточно кризисное для транспортной отрасли время.

Одним из первых и самых острых вызовов для нового министра стал авиационный кризис Фото: © Алексей Филиппов / РИА Новости

Коллапс в аэропортах

Одним из первых и самых острых вызовов для нового министра стал авиационный кризис.

По данным Росавиации, с 5 июля по 06:00 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, еще 1,9 тыс. рейсов были задержаны. Основной удар пришелся на аэропорты Шереметьево и Пулково. Причина – угроза атак беспилотников с территории Украины.

Авиакомпании были вынуждены вернуть 43 тыс. билетов, разместить 94 тыс. человек в гостиницах и обеспечить их питанием. По информации Коммерсанта, потери авиакомпаний могут составить до 20 млрд рублей.

Из-за массовых отмен рейсов возник дефицит билетов на поезда между Москвой и Петербургом. Люди тратили от 30 до 80 тыс. рублей на попутки или такси. Некоторые рейсы перенаправлялись в соседние города, откуда пассажиры добирались до конечной точки, проходя целый дорогостоящий квест. В самих аэропортах люди часами ждали вылетов, многие спали на полу из-за нехватки мест.

Новый министр Андрей Никитин обозначил приоритет: «Буду разбираться в первую очередь с ситуацией с аэропортами», – приводит его слова журналист Александр Юнашев.

Помимо очевидной причины – угрозы атак БПЛА, – кризис вскрыл массу структурных проблем Фото: © «Татар-информ»

Причины авиационного коллапса

Помимо очевидной причины – угрозы атак БПЛА – кризис вскрыл массу структурных проблем. Так, в Шереметьево остро не хватало трапов и обслуживающего персонала. Ввести в строй новую технику быстро невозможно – требуется техобслуживание и допуск.

Добавилась проблема нехватки стоянок. Самолеты маневрировали по рулежным дорожкам, ожидая места у терминалов и подачи трапов. Некоторые рейсы приходилось обслуживать в соседних терминалах.

Отмечалась нехватка водителей буксировочной техники, а также сбоев в обслуживании бортового питания: не хватало машин и людей для доставки еды и уборки использованной посуды. В ряде случаев самолеты простаивали по несколько часов.

Авиакомпании ищут варианты компенсаций: обсуждаются льготы и субсидии для перевозчиков, вынужденных нести убытки и обеспечивать питание и жилье пассажирам в период простоев. Эти запросы прорабатываются на уровне как самих компаний, так и аэропортов.

Все эти вызовы ложатся теперь на плечи нового министра.

Одной из приоритетных задач Никитин назвал реализацию проектов высокоскоростного железнодорожного сообщения Фото: © Илья Питалев / РИА Новости

ВСМ и малая авиация

Выступая перед депутатами, Андрей Никитин назвал приоритетами:

модернизацию дорожной сети,

развитие малой авиации,

совершенствование железнодорожного сообщения,

реализацию проектов ВСМ (высокоскоростного железнодорожного сообщения), повышение транспортной безопасности.

Он отметил, что ключевые направления развития отражены в национальных проектах «Эффективная транспортная система» и «Инфраструктура для жизни»:

«Мы должны смотреть на эти национальные проекты глазами нашего народного хозяйства, наших промышленных предприятий, наших грузоотправителей – тех, от кого зависит развитие экономики страны, тех, кто благодаря экспорту нашей продукции помогает нам развивать отношения с дружественными странами», – подчеркнул Никитин.

Он также отметил, что инфраструктура должна быть удобной для семей с детьми и ветеранов СВО. Этот вопрос останется приоритетом для министерства.

Одна из перспективных тем – развитие беспилотных систем, не только военного, но и гражданского характера Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Управление, технологии и беспилотники

Минтранс координирует работу таких структур, как РЖД, Росавиация, Росавтодор и внутренний водный транспорт. Потому Никитину предстоит сосредоточиться на такой управленческой задаче, как повышение качества управления отраслью. При этом управлять необходимо на современном уровне с использованием всех ведущих современных технологий.

Одна из перспективных тем – развитие беспилотных систем, не только военного, но и гражданского характера. У Никитина, кстати, это довольно неплохо получалось в Новгородской области, где он приложил руку к созданию отечественного БПЛА «Князь Вандал», проекту «Дронница» (главный всероссийский слет операторов боевых дронов), программам подготовки операторов. Теперь этот опыт предстоит масштабировать на федеральный уровень. Дроны могут быть полезны в логистике, сельском хозяйстве, мониторинге инфраструктуры.

Еще одна задача – остановить падение объемов железнодорожных перевозок Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Железная дорога, автотранспорт и города

Еще одна задача – остановить падение объемов железнодорожных перевозок. Бизнес все чаще выбирает автотранспорт. Чтобы вернуть грузооборот на рельсы, железнодорожные перевозки должны быть конкурентными – и по тарифам, и по удобству. Здесь важна поддержка мультимодальных маршрутов, включая развитие перевалочных пунктов.

Острая проблема – транспортный коллапс в городах из-за хаотичной застройки окраин. Новые микрорайоны появляются без продуманной дорожной инфраструктуры. В результате – пробки, социальное напряжение. Разрешения на строительство, как подчеркивают эксперты, стоит выдавать только после оценки транспортной доступности. Минтранс здесь может и должен играть ключевую координирующую роль.

В общем, проблем у транспортной отрасли в России очень много, и решать их необходимо быстро. Так что пожелаем новому министру выдержать это нелегкое испытание.