Беспилотники и маткапитал: депутаты Татарстана приняли ряд обращений к Правительству РФ

Депутаты Госсовета РТ на сегодняшней сессии поддержали предложение сделать Иннополис площадкой для использования беспилотников и обратились к главе Правительства РФ с просьбой разрешить покупку соципотечного жилья по маткапиталу. О других решениях депутатов – в обзоре ИА «Татар-информ».

Депутаты Госсовета РТ на очередной сессии приняли ряд обращений к Правительству РФ

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

За время эксперимента беспилотники совершили более 21 тысячи поездок, ДТП не зафиксировано

Вопрос о введении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в Иннополисе депутаты рассмотрели одним из первых. Докладчиком выступил председатель Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ Александр Тыгин. Он напомнил, что Татарстан является одним из первых регионов, где с декабря 2018 года проводится эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей – такси.

«В настоящее время на территории Иннополиса курсируют 8 беспилотных автомобилей, принадлежащих компании “Яндекс”. За время эксперимента в режиме такси совершено более 21 тысячи автономных поездок. Фактов дорожно-транспортного происшествия с участием автономного такси не зафиксировано», - отметил Тыгин.

Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Докладчик рассказал, что в Госсовет РТ поступило обращение заместителя Премьер-министра РТ Романа Шайхутдинова по введению в Иннополисе особого правового режима, инициативу поддержал Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно федеральному закону, установление экспериментальных режимов возможно в нескольких сферах, в том числе в медицине, сельском хозяйстве, финансах и транспорте, включая автономные транспортные средства.

«Механизм установления экспериментальных правовых режимов предусматривает наличие инициативного предложения в адрес федерального органа исполнительной власти. Таким органом является Минэкономразвития России, в которое внесена инициатива об установлении в городе Иннополисе экспериментального правового режима по эксплуатации автономного транспорта», — добавил докладчик.

В настоящее время на территории Иннополиса курсируют 8 беспилотных автомобилей, принадлежащих компании “Яндекс” Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Тыгин попросил депутатов поддержать инициативу, что и было сделано. Как отметил председатель Комитета, теперь слово за федеральным центром. Решение об установлении экспериментального правового режима принимается Правительством РФ в виде программы, в которой определяются условия, срок действия и территория, на которой устанавливается специальный режим.

Льготное жилье по соципотеке получили более 170 тыс. татарстанских семей

Еще одно обращение депутатов к федеральному центру касалось расширения возможности использования маткапитала. Госсовету было предложено принять обращение к Председателю Правительства России Михаилу Мишустину по поводу возможности покупки соципотечного жилья с помощью этих «материнских» денег.

Проект обращения озвучил член комитета Госсовета РТ по жилищной политике Марат Нуриев. «Поводом для обращения в Правительство РФ стали вопросы, поднимаемые гражданами — участниками социальной ипотеки. В октябре 2020 года Правительством РФ были внесены изменения в правила использования средств материнского капитала, которые предусматривают наличие зарегистрированных прав на земельные участки для жилищных кооперативов. В результате таких изменений выстроенная на протяжении 20 лет схема работы Госжилфонда РТ по обеспечению граждан жильем на льготных основаниях, перестала соответствовать предъявляемым требованиям», — отметил Нуриев.

Марат Нуриев: «Выстроенная на протяжении 20 лет схема работы Госжилфонда РТ по обеспечению граждан жильем на льготных основаниях, перестала соответствовать предъявляемым требованиям» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Он напомнил, что программа соципотеки реализуется в республике с 2005 года, за это время более 170 тыс. семей получили льготное жилье. На учете стоят еще 12 тыс. семей.

«Сохранение прав участников программы соципотеки на использование средств маткапитала на покупку жилья на льготных условиях возможно только путем внесения изменений в федеральные правила», — подчеркнул Нуриев.

Вице-спикер Госсовета РТ напомнил, что ранее татарстанский парламент уже обращался в Правительство РФ по поводу использования маткапитала и получал поддержку. «Будем надеяться, что и эта инициатива будет поддержана», — отметил Камалтынов.

Обращение к Михаилу Мишустину было поддержано единогласно.

Ранее татарстанский парламент уже обращался в Правительство РФ по поводу использования маткапитала и получал поддержку Фото: © архив ИА «Татар-информ»

Стоимость патента для иностранцев в Татарстане в 2022 году составит 4,8 тыс. рублей

Следующим депутаты Госсовета РТ рассмотрели вопрос о стоимости патента для трудоустройства иностранцев в 2022 году. Докладчиком выступила министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова. Она представила законопроект об установлении на 2022 год регионального коэффициента, отражающего особенности рынка труда Республики Татарстан.

«Размер регионального коэффициента определит стоимость патента в республике, который предположительно составит 4,8 тыс. рублей», — сказала Зарипова.

Эльмира Зарипова: «Размер регионального коэффициента определит стоимость патента в республике, который предположительно составит 4,8 тыс. рублей» Фото: gossov.tatarstan.ru

По ее словам, проект закона предусматривает введение регионального коэффициента в размере двух единиц к установленному на федеральном уровне фиксированному авансовому платежу за патент. На 2021 год такой коэффициент был установлен на уровне 1,95.

«Определение коэффициента базируется на соотношении 13% налога на доходы физических лиц от прогнозной среднемесячной зарплаты иностранных граждан на 2022 год в размере 36 тыс. 923 рубля, а также на размере фиксированного авансового платежа по налогу, который устанавливается на федеральном уровне. И сегодня он определен в размере 1,2 тыс. рублей с учетом коэффициента-дефлятора», — добавила докладчик.

Зарипова подчеркнула, что вся сумма платежей по налогу на доходы иностранных граждан, которые трудятся в республике, в полном объеме перечисляется в бюджет РТ. Так, в 2019 году в республиканский бюджет поступило 594 млн рублей, а в прошлом году — 539 млн рублей. Парламентарии приняли законопроект в первом чтении и в целом.

Леонид Якунин сообщил, что законопроект, продлевающий действие льготных ставок по налогу на имущество для ряда организаций, необходим для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Также депутатами был принят закон, продлевающий действие льготных ставок по налогу на имущество для ряда организаций. Как сообщил председатель Комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, данный законопроект необходим для приведения республиканского законодательства в соответствии с федеральным, которое установило срок налога на имущество не позднее 1 марта. Кроме этого, законопроект продлевает на 2022 и 2023 годы льготную ставку по налогу на имущество организаций.

«На проект закона имеются положительные заключения Президента республики, Прокуратуры, Правового управления Госсовета, Счетной и Общественной палат», - пояснил Якунин.

В Госдуму РФ, по предварительным данным, избраны 4 депутата татарстанского парламента

Во время сессии депутаты Госсовета также утвердили трех новых членов Общественной палаты республики, которые были выдвинуты в ее состав по квоте парламента. Парламентарии поддержали кандидатуры Розы Богоудиновой, которую выдвинули представители движения «Татарстан – новый век», Юлии Кареевой от Регионального молодежного общественного движения молодых ученых и специалистов РТ и Владимира Козонкова от татарстанского отделения «Императорского православного Палестинского общества».

Роза Богоудинова – профессор Казанского национального исследовательского технологического университета. Юлия Кареева – доцент кафедры теплоэнергетики, газоснабжения и вентиляции Казанского государственного архитектурно-строительного университета. Владимир Козонков – советник председателя Совета муниципальных образований РТ.

Также на сессии не обошлось без обсуждения прошедших думских выборов. Вице-спикер Госсовета РТ Юрий Камалтынов сообщил, что, по предварительным данным, в Госдуму РФ избраны 4 депутата татарстанского парламента. Это Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон, Марат Нуриев и Артем Прокофьев.

Юрий Камалтынов: «Дума обновится более чем наполовину» Фото: gossov.tatarstan.ru

«Окончательный результат по выборам депутатов Госдумы ЦИК России обещал огласить завтра. Тем не менее, общая картина ясна. Завтра мы надеемся получить подтверждение со стороны Центральной избирательной комиссии, но, мне кажется, есть смысл поздравить наших коллег и пожелать им достойно представлять интересы республики», – сказал Камалтынов.

Вице-спикер подчеркнул, что «выборы фактически состоялись, легитимно сформирован высший законодательный орган власти России, сохранена преемственность». «Дума обновится более чем наполовину», — добавил он.

Камалтынов заметил, что в республике выборы прошли на достойном уровне. «Убедительную поддержку татарстанцы оказали кандидатам от „Единой России“ — 79% голосов за список. Все шесть одномандатных округов республики также остались за „Единой Россией“», — продолжил он.

Кроме того, состоялись довыборы в Госсовет РТ по двум округам. По Азинскому округу победу одержал Эмиль Хуснутдинов, а по Студенческому — Ренат Сибгатуллин. Вновь избранные депутаты Государственного Совета Татарстана шестого созыва будут работать в парламентских комитетах по жилищной политике и инфраструктурному развитию и по социальной политике.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»