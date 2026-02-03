Беспилотники, генетика и нефть: какие научные проекты запускаются в Татарстане

Какие крупные научные проекты будут развивать в Татарстане в ближайшее годы, над чем работают лучшие ученые республики и какую роль играют предприятия в развитии науки, рассказали сегодня на брифинге в Кабинете Министров РТ.





В республике растет количество людей, занимающихся наукой

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Объединение предприятий и научных школ – один из главных приоритетов в развитии науки»

Главным драйвером развития научных исследований сегодня становятся предприятия, формирующие конкретные заказы на разработки, заявила на брифинге в преддверии Дня российской науки (отмечается 8 февраля) вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

«Накопленный опыт научной школы Татарстана сегодня прирастает опытом работы наших предприятий. Они становятся индустриальными партнерами и квалифицированными заказчиками исследований. Этот тандем становится одним из главных приоритетов в развитии науки», – отметила она.

Лейла Фазлеева: «Накопленный опыт научной школы Татарстана сегодня прирастает опытом работы наших предприятий» Фото: prav.tatarstan.ru

В Татарстане предприятия уже создали несколько научных кампусов мирового уровня. В этом году в Казани появится еще один – его строит компания СИБУР, добавила она.

При этом в республике растет и количество людей, занимающихся наукой.

«Численность научно-исследовательского персонала достигла максимума в новейшей истории Татарстана – порядка 16,5 тыс. человек. В последний раз такого количества мы достигали в 1999 году», – сообщила вице-премьер.

Беспилотные авиационные системы сегодня востребованы во многих областях Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Центр беспилотных авиасистем и проект по исследованию генетики

Лейла Фазлеева рассказала о нескольких крупных научных проектах, которые планируется реализовать в Татарстане в ближайшие годы. Один из них – научно-производственный центр беспилотных авиационных систем.

«В 2025 году Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было принято решение о создании в Казани научно-производственного центра беспилотных авиационных систем. В августе он прошел отбор на субсидию из федерального бюджета. Вместе с республиканскими средствами на эти цели будет направлено 2 млрд рублей», – пояснила она.

Беспилотные авиационные системы сегодня востребованы во многих областях, в том числе в науке и сельском хозяйстве, добавила вице-премьер.

«Амбициозный проект – создание агробиотехнопарка в казанском поселке Мирный, ориентированного на генетические исследования крупного рогатого скота. Цель – повышение продуктивности молочного производства в Татарстане», – рассказала Фазлеева.

Появление такого объекта поспособствует обеспечению продовольственной безопасности, которая сегодня возможна только при наличии широкой научной базы, заключила она.

Рифкат Минниханов: «Премия ориентирована на признание выдающихся достижений ученых Татарстана, чьи инновационные решения и идеи оказали существенное влияние на развитие науки» Фото: prav.tatarstan.ru

Лучших ученых Татарстана наградят 11 февраля на премии «Научный прорыв»

В казанском IT-парке имени Рамеева 11 февраля состоится церемония вручения премии «Научный прорыв», где по 11 номинациям отметят лучших ученых Татарстана, сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«Премия ориентирована на признание выдающихся достижений ученых Татарстана, чьи инновационные решения и идеи оказали существенное влияние на развитие науки», – объяснил он.

Предусмотрена одна специальная номинация, где приз вручается за осуществление инновационных разработок в профессиональной деятельности. В прошлом году победителем стал кардиохирург Вадим Горбунов, который проводил операции в зоне СВО.

Вечером 11 февраля пройдет концерт ко Дню российской науки. Примечательно, что на сцену выйдут представители научного сообщества республики.

«Ученые Татарстана покажут свои артистические таланты. Концерт будет называться «Профессор-шоу», – добавил Рифкат Минниханов.

Победителем в главной номинации премии «Научный прорыв» в прошлом году стал Михаил Варфоломеев Фото: rais.tatarstan.ru

Лучший ученый 2024 года разрабатывает проект по добыче трудноизвлекаемой нефти

Победителем в главной номинации премии «Научный прорыв» в прошлом году стал директор технологического парка «Малотоннажные химические технологии» Казанского федерального университета Михаил Варфоломеев. Его исследования касаются разработки специального химиката, позволяющего более эффективно извлекать нефть из месторождений.

«Чтобы добыть и подготовить одну тонну нефти, нужно использовать до килограмма химии. Ее потребление растет, потому что запасы нефти становятся все более трудноизвлекаемыми. В нашей стране еще и сложные климатические условия, для такой добычи эффективного химиката не существует. Мы работаем в этом направлении», – рассказал на брифинге ученый.

Михаил Варфоломеев рассказал о технологии, позволяющей перерабатывать часть добытой нефти прямо внутри месторождения, что позволяет получить более высокое качество Фото: prav.tatarstan.ru

По его словам, на сегодняшний день из существующих месторождений добывается только 40% нефти. Для более эффективной добычи Варфоломеев вместе со своей командой разработал поверхностно-активные вещества, позволяющие добраться и до оставшихся запасов. Их продукт уже используется не только в нашей стране, но и в других.

Кроме того, ученый рассказал о технологии, позволяющей перерабатывать часть добытой нефти прямо внутри месторождения, что позволяет получить более высокое качество.