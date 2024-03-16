news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 16 марта 2024 09:02

Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области

Скопировать ссылку

Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области, сообщает РИА Новости.

Атака случилась в районе 6 утра по местному времени.

Первый БПЛА нанес удар по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, в результате атаки случился пожар.

Одновременно еще несколько дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ, там также произошло возгорание, которое было потушено спустя полчаса.

#беспилотник
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100