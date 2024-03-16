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Беспилотники атаковали Сызранский и Новокуйбышевский НПЗ в Самарской области
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Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области, сообщает РИА Новости.
Атака случилась в районе 6 утра по местному времени.
Первый БПЛА нанес удар по территории нефтеперерабатывающего завода в Сызрани, в результате атаки случился пожар.
Одновременно еще несколько дронов атаковали Новокуйбышевское НПЗ, там также произошло возгорание, которое было потушено спустя полчаса.
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